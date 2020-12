Jackson et Tucker mènent les Ravens à la victoire à Cleveland

Jackson est temporairement rentré au vestiaire au quatrième quart en raison de crampes, mais est revenu au jeu à temps lors d'un quatrième essai et 5 verges à franchir. Le quart-arrière a rejoint le receveur Marquise Brown sur 44 verges pour le majeur et mettre la table au placement de Tucker sur 55 verges.

Alors que les Ravens étaient en retard 34-35, Jackson a quitté le vestiaire après que son substitut Trace McSorley eut subi une blessure à une jambe en glissant sur le terrain. Le pivot partant des Ravens, qui a raté un match le 2 décembre dernier en raison de la COVID-19, a indiqué avoir reçu quelques fluides dans le vestiaire et qu'il s'étirait lorsqu'il a vu McSorley tomber au combat.

Je m'étire et, soudainement, je me dis que je dois aller sur le terrain. C'était un quatrième essai et les gars réalisaient de bons attrapés. Lorsque je l'ai vu se blesser, j'ai tout de suite quitté le vestiaire.

Lamar Jackson, quart-arrière des Ravens de Baltimore