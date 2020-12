Et une dernière section de montagnes russes. L’Impact n’a pas trop su sur quel pied danser en 2020 – on joue, on s’arrête, on rejoue, on s’arrête encore –, mais, cette fois, c’est on ne peut plus clair. Il reste un match de Ligue des champions de la CONCACAF, peut-être trois, et cette saison interminable prendra fin.

La boucle sera d’autant plus bouclée que le Bleu-blanc-noir affrontera mardi soir, à Orlando, la dernière équipe qu’il a croisée avant que la pandémie n’interrompe la saison sportive : le CD Olimpia, gagnant du match aller 2-1, le 10 mars dernier, au stade olympique.

Le club hondurien a repris ses activités à la fin septembre et terrorise son championnat national depuis. Il est invaincu en 14 matchs et marque plus de 2 buts par rencontre en moyenne.

De temps à autre, cette équipe semble prendre un malin plaisir à piétiner son adversaire en retard au pointage. Olimpia a gagné deux fois 5-0 en championnat et s’est même permis un 6-0 en Ligue de la CONCACAF, l'une des compétitions qui donne accès à la Ligue des champions. Rien pour donner confiance aux supporteurs montréalais, dont l’équipe doit marquer au moins deux fois mardi.

L’entraîneur de l’Impact Thierry Henry le disait en mars, et il l’a répété à quelques reprises encore lundi, en conférence de presse : Olimpia est une équipe difficile à manœuvrer. Mais il continue de vivre d’espoir et veut se rendre jusqu’au bout.

Cette équipe s’est quand même battue, quels que soient les résultats, les performances, les erreurs, les bons matchs, a souligné Henry. On a toujours essayé de donner le maximum de nous-mêmes. Il y a des jeunes qui sont là. Il y a des anciens aussi. […] Il va falloir aller au bout de nos idées, au bout de nos envies. Il y aura manque d’heures, manque d’entraînement, manque de joueurs, mais on est venus pour nous qualifier et aller le plus loin possible.

Il s’en est passé, des choses, depuis l’élimination de l’Impact en MLS par la Nouvelle-Angleterre. Et la liste des absents, du côté montréalais, donne le vertige.

Mathieu Choinière, Lassi Lappalainen, Emanuel Maciel, Jukka Raitala, Steeven Saba, Shamit Shome, Ballou Tabla et Maximiliano Urruti sont tous blessés. Rod Fanni et Jorge Corrales, sans entente pour 2021 (comme Raitala, Saba et Shome, par ailleurs), ne seront pas en Floride. Bojan, qui a reçu une offre de contrat, est cependant en Espagne. Le contrat du nouveau venu Zorhan Bassong n’entre en vigueur qu’en 2021.

Et le seul buteur contre Olimpia en mars, Saphir Taïder, est parti en Arabie saoudite.

L’Impact a toutefois fait signer des contrats professionnels aux jeunes Jean-Aniel Assi (16 ans), Sean Rea (18 ans), Nathan-Dylan Saliba (16 ans) et Rida Zouhir (17 ans), qui pourront donner quelques options à Thierry Henry au milieu et sur les côtés.

L’entraîneur l’admet, il faudra encore continuer de gérer l’ingérable. Il n’a pu diriger que cinq entraînements depuis la fin de la quarantaine, après le match contre la Nouvelle-Angleterre. La pandémie fait toujours rage, et l’équipe est de nouveau dans une bulle sanitaire en Floride. Les paramètres ont changé depuis le dernier match contre Olimpia. Mais le jeu? Peut-être pas tant que ça.

En première mi-temps [contre Olimpia], on a fait deux erreurs qui nous ont coûté cher, a rappelé Henry. C’est une équipe physique, qui joue directement, qui nous impose un impact – sans faire de jeu de mots. Dès qu’on a commencé à jouer vers l’avant, à défendre vers l’avant, à centrer le plus rapidement possible – on l’a vu contre D.C., on a mis la Nouvelle-Angleterre en difficulté sur certaines actions –, on a pu être dangereux.

[Olimpia] est l’une des équipes contre lesquelles on s’est créé le plus d’occasions en une mi-temps. Il faudra essayer de refaire la même chose, mais ce ne sera pas évident. Thierry Henry

En revanche, si l’Impact doit être entreprenant, il doit être particulièrement vigilant à la perte du ballon. Olimpia peut partir en contre-attaque en un clin d’œil et, comme l’a rappelé le défenseur Luis Binks, c’est une équipe qui peut même profiter des phases arrêtées de l’adversaire pour aller marquer à l’autre bout.

Ils sont dotés d’une bonne structure, avec deux gros attaquants qui se battent pour chaque ballon et travaillent l’un pour l’autre, a précisé Binks. C’est une équipe très solidaire. On ne peut pas se permettre de ne pas être concentré, même pour cinq minutes. Ils peuvent nous punir.

Clément Diop admissible au repêchage d’expansion

Chaque équipe de la MLS devait dévoiler lundi sa liste de joueurs protégés en vue du repêchage d’expansion de la nouvelle équipe d’Austin qui aura lieu mardi, à 18 h (HNE). Le gardien titulaire Clément Diop fait partie des joueurs que l’équipe texane pourra choisir, deux heures à peine avant le match de la Ligue des champions de la CONCACAF (auquel Diop pourrait néanmoins participer).

Les autres sont les défenseurs Rudy Camacho, Jorge Corrales, Rod Fanni et Jukka Raitala, les milieux de terrain Bojan, Steeven Saba, Shamit Shome et Orji Okwonkwo, ainsi que les attaquants Maximiliano Urruti et Anthony Jackson-Hamel.