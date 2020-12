William Stanback renoue avec les Alouettes

Stanback effectuera un retour dans la métropole québécoise après un essai infructueux au sud de la frontière dans la Ligue nationale de football (NFL). Les Raiders de Las Vegas lui avaient consenti un pacte en janvier 2020, mais l'avaient finalement libéré en août dernier durant le camp.

Il s'agit de la première entente du directeur général des Alouettes, Danny Maciocia, depuis la fin du moratoire de la Ligue canadienne de football (LCF), le 7 décembre, qui empêchait les équipes de mettre des joueurs sous contrat.

Nous sommes extrêmement heureux que William ait choisi de revenir à Montréal et de faire partie de notre noyau de joueurs pour les prochaines années. Son retour nous permettra de continuer à offrir du football excitant et spectaculaire à nos partisans, en plus de donner une grande dose de talent et d'énergie à notre unité offensive , a indiqué Maciocia par communiqué.

L'Américain de 26 ans avait été nommé dans la formation d'étoiles du circuit Ambrosie lors de la saison 2019, sa deuxième dans la LCF. Il avait franchi 1048 verges en 170 courses et enregistré 5 touchés au sol en 14 matchs. Le demi offensif polyvalent avait également capté 33 ballons pour des gains de 329 verges.

Plus tôt cette année, l'organisation montréalaise a perdu les services du porteur de ballon James Wilder fils, qui a choisi la voie de la retraite cinq mois après son embauche par Maciocia. Pour le moment, le champ arrière des Moineaux est composé des demis à l'attaque Jeshrun Antwi, Dominick Bragalone et Stanback.

Par ailleurs, les Alouettes ont annoncé avoir paraphé une entente de deux ans avec le joueur de ligne défensive Chris Favoroso.