Mikaela Shiffrin de retour sur la plus haute marche à Courchevel

L'Américaine Mikaela Shiffrin a enregistré une première victoire en 11 mois en Coupe du monde , lundi, au slalom géant de Courchevel, devant l'Italienne Federica Brignone et la Française Tessa Worley.

Ce triomphe fait figure de résurrection pour celle qui a vécu une terrible année 2020, d'abord marquée par le décès brutal de son père en février, ce qui l'a éloignée des pistes durant huit courses, puis par la pandémie, qui l'a empêchée de renouer avec la compétition en mars.

Blessée au dos à la mi-octobre, elle avait dû retarder son retour sur les pentes jusqu'à la fin de novembre aux slaloms de Levi. La quintuple championne du monde avait notamment bouclé le week-end en Finlande avec une 2e place.

Shiffrin a d'abord été la plus rapide de la manche initiale grâce à un temps de 1 min 8 s 32/100, puis a conservé son emprise sur le sommet jusqu'à l'issue de l'épreuve avec un chrono cumulatif de 2:19,63. Elle a devancé ses rivales Brignone (2:20,45) et Worley (2:20,72) par 82 centièmes de seconde et 1,09 s, respectivement.

Il s'agit d'une 67e victoire pour Shiffrin sur le grand cirque blanc, ce qui lui a permis de rejoindre l'Autrichien Marcel Hirscher au 3e rang dans l'histoire du ski alpin. Sa compatriote Lindsey Vonn (82) et le Suédois Ingelmar Stenmark (86) pointent aux deux premiers échelons.

Samedi, la triple lauréate du grand globe de cristal avait conclu le premier slalom géant de Courchevel au pied du podium.

Par ailleurs, aucune des quatre skieuses canadiennes en lice, soit Candace Crawford, Valérie Grenier, Ali Nullmeyer et Mikaela Tommy, n'a réussi à se qualifier pour la deuxième manche en France.