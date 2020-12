Les Raiders congédient leur coordonnateur défensif après une correction des Colts

Associated Press

T.Y. Hilton a capté deux passes de touché, Jonathan Taylor a amassé 150 verges au sol et deux majeurs et les Colts d'Indianapolis ont facilement vaincu les Raiders de Las Vegas 44-27, dimanche.

Le quart Philip Rivers a obtenu 244 verges aériennes et Taylor a réussi un touché au sol de 62 verges pour les Colts (9-4), qui ont récolté 456 verges d'attaque en plus de marquer lors de 7 de leurs 8 premières séries offensives.

Je croyais que nous pouvions être aussi bons, mais c'était évidemment une grosse journée pour nous , a affirmé l'entraîneur-chef des Colts, Frank Reich.

Les réussites répétées des Colts ont poussé les Raiders à limoger leur coordonnateur défensif, Paul Guenther, moins de trois heures après le dernier coup de sifflet.

Guenther, qui occupait ce rôle depuis l'arrivée de l'entraîneur-chef Jon Gruden au poste d'entraîneur-chef en 2018, a été congédié même si les Raiders jouent leur prochain match dès jeudi.

Les Colts, qui ont gagné pour une quatrième fois en cinq matchs, ont solidifié leur place dans la course aux séries de l'Association américaine. Les Colts sont restés à égalité au sommet de la Division sud avec les Titans du Tennessee.

Derek Carr a lancé deux passes de touché, deux interceptions et pour des gains aériens de 316 verges. Les Raiders (7-6) ont perdu trois de leurs quatre dernières sorties après avoir connu un bon début de saison. Seule une remontée spectaculaire contre les Jets de New York, qui n'ont toujours pas gagné cette saison, a empêché les hommes de Jon Gruden de ne pas montrer un dossier de 0-4 à leurs quatre dernières sorties.

Les Chiefs à nouveau champions de division

Patrick Mahomes et les Chiefs de Kansas City ont surmonté quelques ratés pour battre les Dolphins de Miami 33-27, dimanche, pour signer un cinquième titre de suite de la Division ouest de l'Américaine.

Les Chiefs ont été victimes de quatre revirements et à un certain moment dans la rencontre, ils accusaient un retard de 10 points.

Mahomes a lancé trois interceptions pour son premier match de plus d'une interception en plus de deux ans, mais il a amassé 393 verges aériennes. Mahomes a aussi été plaqué par Jerome Baker pour un sac de 30 verges, le plus long de la NFL en cinq ans.

Les Chiefs ont toutefois orchestré des séries offensives de 75 et 72 verges au deuxième quart qui se sont conclues par un majeur. Ils ont transformé un retard de 10-0 en une avance de 14-10 à la demie. Il s'agissait d'une deuxième remontée consécutive des Chiefs au Hard Rock Stadium, où ils ont gagné le Super Bowl en février malgré deux interceptions de Mahomes.

La formation de Kansas City a obtenu une 12e victoire pour une troisième saison de suite, ce qui constitue la plus longue séquence de l'histoire de l'équipe. Les Chiefs ont aussi établi un record d'équipe avec une 10e victoire d'affilée à l'étranger.

Nous avons gagné le Super Bowl ici et nous venons de signer un titre de division. On dirait que chaque fois que nous quittons ce stade, nous avons accompli quelque chose, a déclaré Mahomes. Le point négatif, c'est qu'on dirait que j'ai la moitié de mes interceptions dans ce stade.

Les Dolphins (8-5) ont vu leurs espoirs de participer aux séries prendre un coup en raison d'une deuxième défaite à leurs neuf dernières sorties.

Les Eagles surprennent les Saints

Jalen Hurts a fourni bien plus qu'une étincelle aux Eagles de Philadelphie. Il est allé chercher une victoire.

Hurts a parcouru 106 verges au sol, il a amassé 167 verges aériennes et un touché, et les Eagles ont surpris les Saints de La Nouvelle-Orléans 24-21.

Miles Sanders a ajouté 115 verges au sol et deux majeurs, aidant les Eagles (4-8-1) à mettre fin à une séquence de quatre revers. Ils sont restés dans la course au premier rang de la pitoyable Division est de la Nationale.

Les Saints (10-3) avaient gagné leurs neuf dernières rencontres et ils montraient un dossier de 8-0 lors des deux dernières saisons lorsque le quart Drew Brees manquait à l'appel. Cette défaite a fait glisser les Saints au 2e rang de la Nationale, derrière les Packers de Green Bay.

Hurts a complété 17 de ses 30 passes en remplacement de Carson Wentz. Il a échappé le ballon au quatrième quart, mais son équipe a tenu le coup.

Le finaliste au trophée Heisman en 2019 a amorcé la campagne comme troisième quart des Eagles. Il a été élevé au rôle de substitut lors de la deuxième semaine d'activités et il a pris quelques remises jusqu'à ce que Wentz soit laissé au bout du banc dimanche dernier.

Le quart des Saints Taysom Hill a vu 28 de ses 38 passes être captées pour des gains de 291 verges. Il a lancé deux passes de touché, une interception et il a été victime de cinq sacs.

