Quelques conseils de Joe Torre sur l'art d'entraîner

Snell semblait pourtant en pleine maîtrise de son art. Il n’avait pas cédé le moindre point aux Dodgers de Los Angeles et avait retiré neuf frappeurs sur des prises, tout ça en 73 petits lancers.

Les frappeurs des Dodgers amorçaient leur troisième tour au bâton. Or, les statistiques avancées montrent que l’efficacité des lanceurs diminue quand ils affrontent des frappeurs pour la troisième fois. Avec ce concept en tête, l’entraîneur des Rays s’est approché du monticule et avant même d’adresser la parole à son lanceur, a demandé du renfort de l’enclos des releveurs.

Dépité, Snell n’a pu s’empêcher de lancer un juron connu. Une fois Snell dans l’abri des joueurs, les Dodgers ont marqué deux points en sixième et ont gagné le match 3-1 et du même coup la Série mondiale.

En regardant le match, Joe Torre se grattait la tête en essayant de comprendre ce qui se passait.

J’aime beaucoup Kevin Cash et c’est un bon gérant. J’ai été entraîneur pendant 30 ans et ça fait partie du sport de remettre les décisions des gérants en question. Celle de Cash m’a beaucoup surpris. Il avait l’impression que son lanceur pourrait avoir des problèmes, alors je ne remets pas en doute sa décision.

Joe Torre est le seul entraîneur du baseball majeur à avoir inscrit plus de 2000 victoires après avoir frappé plus de 2000 coups sûrs dans sa carrière de joueur. Avec les Yankees de New York, il a remporté quatre fois la Série mondiale en cinq ans de 1996 à 2000.

Le réputé homme de baseball était l’un des conférenciers invités de l’événement Timeout, un webinaire organisé par des sommités canadiennes de l'entraînement d'athlètes, dont André Lachance, Wayne Parro et François Rodrigue.

Près de 850 entraîneurs, dont une très grande majorité au Canada, ont pu gratuitement écouter Torre et neuf autres sommités du sport partager leurs expériences ou leurs travaux de recherche.

Sans critiquer l’utilisation des statistiques avancées, Torre croit toutefois qu’elles ne doivent pas être plus importantes que l’instinct des entraîneurs.

Les entraîneurs doivent se servir des données et des statistiques surtout pour les aider à suivre leur instinct, a expliqué Torre. La réponse à un dilemme se trouve plus souvent dans les yeux d’un athlète que sur une feuille de statistiques. On ne peut assurément pas ignorer les données, mais elles ne doivent pas prendre le dessus sur notre jugement et notre instinct.

Torre a aussi expliqué que l’écoute d’un entraîneur envers ses joueurs était un élément clé de la réussite. Il a rappelé que certains des lanceurs qu’il a dirigés n’hésitaient pas à dire ce qu’ils pensaient.

Une fois, en 2006, il s’apprêtait à sortir de l'abri en neuvième manche d’un match, le lanceur Mike Mussina lui avait crié de rester où il était. Il avait fait confiance à son artilleur qui avait réussi un match complet.

Chaque fois que je marchais vers le monticule pour retirer Andy Pettitte, il me fusillait du regard tellement il n’était pas content, s’est rappelé Joe Torre. Mais on en parlait toujours dans le bureau avant qu’il quitte le stade. Je n’ai jamais demandé à mes joueurs d’aimer mes décisions, mais je voulais qu’ils les respectent.

Joe Torre (de dos) et le lanceur Andy Pettitte Photo : Getty Images / Andy Lyons

Torre n’a jamais aimé la confrontation, mais il devait se faire respecter. Un jour, un joueur qu’il a remplacé par un frappeur suppléant a quitté le stade avant la fin du match, un sacrilège. Le joueur en question n’a plus jamais joué pour lui.

Plus tôt dans sa carrière, alors qu’il dirigeait les Mets, il devait constamment justifier ses décisions à l’un de ses receveurs, John Stearns. Les questions répétées du receveur l'irritaient. Lors du dernier match de la saison, qui n’allait rien changer au classement, Torre, de connivence avec l’arbitre au marbre, a laissé Stearns être le gérant pour un match.

En troisième manche, il s’est approché de moi pour me poser une question et je lui ai répondu qu’il devait savoir quoi faire puisqu’il avait réponse à tout durant toute la saison, raconte Torre. Je voulais qu’il comprenne que je prenais toujours mes décisions en fonction de ce que j’observais. Les joueurs doivent savoir que mes décisions sont toujours prises dans l’unique but de gagner et rien d’autre.

Il insiste aussi que tous les joueurs doivent se sentir importants pour qu’une équipe connaisse du succès, sans toutefois céder aux caprices.

Quand j’entraînais les Cards, un lanceur me demandait de travailler avec un receveur en particulier, se rappelle Torre. J’ai donc convoqué le lanceur et le receveur avec qui il ne voulait pas lancer et je leur ai demandé de régler leur différend parce que je ne voulais pas devenir otage des caprices des joueurs. On doit bien sûr s’adapter aux joueurs, mais sans pour autant sacrifier le bien de l’équipe. Tout le monde doit suivre les mêmes règles. Les joueurs ont besoin de discipline, qu’ils en soient conscients ou non.

Il juge qu’il faut être loyal à ses joueurs, mais avant tout loyal à l’équipe.

L’importance de jouer sans la crainte de perdre

Toute sa carrière, Joe Torre a demandé la même chose à ses joueurs : qu’ils fassent de leur mieux. C’était son message lors de ses cinq premières saisons comme gérant dans les majeures avec les Mets, cinq saisons perdantes.

Les Mets, ce n’était pas une équipe très forte, mais j’insistais pour que mes joueurs courent à fond jusqu’au premier but même s’ils avaient frappé un ballon. Je leur demandais de donner tout ce qu’ils pouvaient parce qu’ils le devaient à l’équipe.

Dans le Bronx, durant les années 90, Torre a toutefois eu le privilège de diriger l’une des plus grandes équipes de l’histoire du baseball, avec des joueurs extraordinaires comme Derek Jeter.

Derek, comme tous les grands joueurs, n’avait pas peur d’échouer, dit Torre. Gagner, c’est excitant parce que la victoire est souvent très proche de la défaite. Peu importe le résultat du match, Derek sortait toujours du terrain la tête haute, parce qu’il avait fait tout ce qu’il pouvait faire.

Le talent est important pour connaître du succès, mais le caractère l’est tout autant. Il faut savoir comment gérer les échecs, comme un golfeur qui doit se relever rapidement après un mauvais trou. Quand le match est serré, le caractère fait souvent la différence.

Torre a aussi dû apprendre à travailler sous les ordres de patrons très exigeants, comme Georges Steinbrenner, surnommé The Boss , avec les Yankees. Son caractère bouillant était de notoriété publique. Au lieu de subir ses foudres quand les choses allaient mal, il aimait aller au-devant des coups.

Quand l’équipe connaissait des passages à vide, je l’appelais pour lui demander ce que je faisais de mal, confie Torre. Le fait que je lui demandais conseil désamorçait souvent sa colère. Il finissait par me dire que les choses allaient se replacer.

Torre savait écouter pour bien comprendre ses joueurs, mais aussi son patron.