Un retour aux sources pour Maïko Zepeda grâce au football mexicain

Une fracture à un pied à un moment hautement inopportun a considérablement ralenti l'ascension de Maïko Zepeda vers le football professionnel. En arrêt prolongé, il s'est vu dans l'obligation d'emprunter un chemin fort singulier, mais qui en vaut bien la chandelle, dit-il.

C’est sûr qu’il y a toujours eu comme un désir de représenter son pays, représenter sa culture, retourner aux sources en quelque sorte, retourner dans le pays où toutes les racines se trouvent. Maïko Zepeda, demi défensif des Tiburones de Cancun

J'ai la LCF dans ma mire. [...] Ça fait partie de mes objectifs, c'est quelque chose que je veux faire , soutient celui qui est né au Mexique, puis est arrivé au Québec lorsqu'il n'était âgé que d'un an.

Quelques mois après la fin de sa quatrième saison avec l'Université de Montréal (UdeM), en mai 2016, le joueur des Carabins est repêché au 56e rang par Jim Popp, le directeur général des Alouettes à l'époque. À peine trois semaines se sont écoulées avant qu'une grave blessure nécessitant une intervention chirurgicale coupe court à ses aspirations au camp des recrues.

Le reste de l'année et le début de 2017 ont été dédiés à sa rééducation. Entretemps, Popp a perdu son poste de DG pour être remplacé par Kavis Reed, qui a mis un terme au second contrat de Zepeda avec les Alouettes tout juste avant le camp d'entraînement.

Il n’y a pas eu d’autres équipes qui m’ont offert de contrat. C’est compréhensible en revenant d’une blessure, on n'était pas vraiment intéressés par mes services. Donc, je me suis concentré sur moi-même, sur le fait de revenir à 100 % parce que j’étais capable de courir, de bouger, mais les performances n’étaient pas les mêmes qu’avant ma blessure. Je me suis donné une autre année de récupération.

Enfin remis de sa fracture en 2018, après déjà deux campagnes d'inactivité, Zepeda n'a eu d'autre choix que de continuer de s'armer de patience. Encore. Jamais deux sans trois.

Je parlais à mon agent, je n’avais toujours pas d’offre sur la table, et je lui ai dit que je pensais aller au Mexique pour jouer là-bas parce que j'avais besoin d’avoir du temps de jeu, de la vidéo, et montrer aux équipes [de la LCF] que j'étais encore capable de jouer, de performer , explique le vainqueur de la 50e finale de la Coupe Vanier, en 2014.

Maïko Zepeda a remporté le championnat de la LFA à sa première saison dans le circuit mexicain en 2019. Photo : Facebook/Maïko Zepeda

Seul représentant canadien dans la Liga de fútbol americano profesional (LFA) en 2019, le demi défensif a fait figure d'exception lors de sa saison recrue qui s'est terminée sous les confettis avec les Condors de Mexico. Une entente de partenariat avec la LCF, soit l'équivalent d'un pont entre les deux circuits, a changé la donne par la suite et facilité l'accès à la LFA, ce qui n'était pas du tout le cas jadis, parlons-en à Zepeda.

Ç’a été un peu un coup de chance parce qu’avant même de contacter les équipes, je me suis dit : "Bon, je prends mon vol, je m’en vais là-bas, et une fois sur place, je ferai les démarches et je me trouverai une équipe". C’était un peu cowboy mon affaire , reconnaît-il.

Dès qu'il a posé le pied sur ses terres natales, Zepeda a tenté par tous les moyens à sa disposition d'établir un lien avec l'ensemble des formations, en vain. Dire que sa patience a été mise à rude épreuve relèverait de l'euphémisme.

J’envoie des courriels, des [messages sur] Facebook et Instagram, je suis partout dans leurs affaires. Pendant un mois, je n’ai pas de réponse, zéro, rien de la part de personne, aucune réponse , se remémore l'athlète de 28 ans.

Finalement, c’est l’un des présidents de la ligue qui a répondu à l’un de mes messages sur Facebook après un mois, et tout ce qu’il m’a dit c’est qu'il me mettrait en contact avec des équipes. Encore une fois, deux semaines sans aucune nouvelle, rien du tout. Et du jour au lendemain, je reçois quatre courriels de quatre équipes différentes qui disent qu’elles sont intéressées par mes services!

Qu'est-ce que je fais ici?

Jumelées aux températures élevées du pays, d'autant plus que les matchs commencent à midi dans la LFA, l'altitude et la pollution de Mexico ont initialement constitué un défi colossal à surmonter pour Zepeda. Au niveau des conditions, c'est le football le plus difficile que j’ai joué de ma vie , laisse-t-il tomber.

Il y a vraiment eu la question : "Est-ce que je veux encore jouer au football?" Tu cours pendant un botté d’envoi, et tu as l’impression que tu vas mourir, que tes poumons sont rendus comme des raisins, que tu n’arrives plus à respirer, que tes jambes pèsent 100 lb chacune. Après un certain temps, trois semaines, tu t’habitues. Maïko Zepeda, demi défensif des Tiburones de Cancun

L'athlète de 28 ans compare le football professionnel mexicain au calibre que l'on retrouve parmi les pointures de l'U Sports. Une ligue notamment axée sur la robustesse, un aspect du jeu qu'affectionne particulièrement le demi défensif.

C'est très physique, je ne peux pas mettre assez d’emphase là-dessus. Ça cogne [...], ça ne se gêne vraiment pas pour donner des coups de casque et de gros coups , note-t-il.

Une nouvelle aventure attend Zepeda en 2021 avec les Tiburones de Cancun, une équipe de la Liga de fútbol americano de México (FAM), si la pandémie de coronavirus ne force pas l'annulation de la prochaine saison, déjà reportée de février à juin.

Plus tôt dans sa carrière, Maïko Zepeda a enlevé les honneurs des éditions 2014 et 2015 de la Coupe Dunsmore. Photo : Maïko Zepeda

D'ailleurs, ce circuit dans lequel se produira à l'avenir Zepeda attire les foules, certains stades accueillant plus de 10 000 amateurs de football avant la crise sanitaire.

La base de supporteurs au Mexique pour le football est énorme, les gens adorent le football. C’est quelque chose dont on ne parle pas, ça passe un peu sous le radar avec le soccer, qui est vraiment gros là-bas. Mais le football est en pleine expansion, les deux ligues sont jeunes. La LFA a [cinq saisons] et la FAM en a [deux], ce sont des ligues naissantes encore. Les gens sont prêts à investir, à se déplacer, et ils croient beaucoup au football.

Le football est une histoire de famille chez les Zepeda. Le paternel l'a pratiqué au niveau universitaire au Mexique, avant d'insuffler sa passion à ses trois enfants. Du plus loin qu'il se souvienne, le benjamin a toujours voulu consacrer son temps au ballon ovale. Pour le jouer, avant tout, mais également l'étudier et l'enseigner.

Je passe mes hivers au Mexique en ce moment parce que j'ai l'occasion de jouer là-bas, mais aussitôt que je reviens à Montréal, d'habitude c'est en mai ou en juin, je me dévoue aussi au football. On a parti notre première ligue de flag football à l'Université de Montréal il y a trois ans. [...] C'est une ligue récréative, elle a de plus en plus de succès, de popularité , affirme Maïko Zepeda.

Le projet devait prendre de l'expansion au CEPSUM en 2020 avec la mise en branle d'un camp de jour de flag football, sauf que la COVID-19 en a décidé autrement. À l'heure actuelle, le programme est sur pause , mais ce n'est que partie remise, assure l'employé de l'UdeM qui voit grand pour l'avenir du flag football au Canada et désire contribuer à cet éventuel essor.