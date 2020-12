Mondial junior : Cole Caufield retenu par la sélection américaine

Caufield avait été limité à un but et une passe en cinq rencontres l'année dernière au Mondial junior. Les États-Unis avaient été éliminés en quarts de finale du tournoi par la Finlande.

L'Américain âgé de 19 ans, qui a inscrit six buts et six mentions d'assistance en 10 matchs jusqu'ici cette saison avec les Badgers de l'Université du Wisconsin dans la NCAA, n'est pas le seul espoir du CH à prendre part au Mondial de hockey junior.

Le premier choix du club montréalais lors du dernier repêchage, le défenseur Kaiden Guhle, des Raiders de Prince Albert, dans la Ligue de hockey junior de l'Ouest (WHL), représentera le Canada.

Pour sa part, Jan Mysak, qui a été sélectionné en deuxième ronde, 48e au total, par le CH lors du dernier repêchage, portera l'uniforme de la République tchèque.

Mysak, qui est âgé de 18 ans, a obtenu une passe en 11 matchs cette saison avec le HC Litvinov en Extraliga, la plus haute division tchèque depuis 1993.