La pandémie, un défi psychologique pour les athlètes

Le concept de bulle est bien souvent, pour le moment, la seule façon de poursuivre les entraînements ou les compétitions. C'est notamment le cas pour l’équipe canadienne féminine de water-polo.

Après être parvenue à se qualifier pour les Jeux olympiques pour la première fois en 16 ans, voilà que les joueuses ne peuvent même plus s’entraîner avec contacts. C’est pour poursuivre leur préparation en prévision de Tokyo qu’elles se sont réunies, l’été dernier, pour une première bulle d’un peu plus de deux semaines dans un domaine, à Magog.

Elles répètent cette fois-ci l’expérience, mais à Montréal, dans deux maisons distinctes où elles s’isolent afin de pouvoir s’entraîner en faisant fi de la distance entre elles.

L’équipe canadienne de patinage de vitesse sur courte piste a aussi dû s’exiler pour pouvoir chausser les patiner et effectuer des entraînements sur glace. Pendant une vingtaine de jours, elle s'est confinée à Halifax, où elle ne faisait que des aller-retour entre l'aréna et l'hôtel.

Certains athlètes trouvent ça particulièrement lourd. Dans le concept à Montréal avec l’équipe canadienne de water-polo, on doit avoir deux tests de dépistage COVID par semaine. Juste ça, il y en a qui sont stressées. Les athlètes aiment être organisés. L'adaptabilité de dernier moment, les athlètes sont bons là-dedans. Ils sont capables, mais ils n'aiment pas ça , explique Véronique Richard, préparatrice mentale de l'équipe canadienne féminine de water-polo.

Pourtant, les athlètes de haut niveau ont l’habitude de s’exiler, de passer plusieurs semaines, voire plusieurs mois, à l’étranger. Mais même quand ils ont un horaire extrêmement rigoureux, même lorsqu’ils sont dans un autre pays, ils ont toujours un certain sentiment de liberté.

Les athlètes n'ont pas vraiment d'amis à l'étranger non plus, mais juste le fait de pouvoir aller se chercher un café pendant leur pause ou de visiter un autre pays change la donne complètement , souligne Véronique Richard.

D'un point de vue social, c'est différent alors qu’il y a d’autres pays. Tu as un quatre ou cinq jours de stress et de préparation et trois jours de stress de compétition. Le rythme n'est pas le même. Présentement, c'est de l'entraînement, mais il n’y a pas de peak de stress. Il n’y a pas cette irrégularité qui t'amène à être très aux aguets et qui fait que la fatigue ou la monotonie ne s'installent pas , affirme Fabien Abejean, préparateur mental des équipes canadiennes de patinage de vitesse sur courte piste.

Les défis sont particulièrement nombreux sur le plan psychologique. Les athlètes sont isolés dans une bulle et plongés dans une situation qui est hors de leur contrôle. Le concept de vivre en communauté peut être difficile à gérer dans ce contexte.

Vivre ensemble est un concept intéressant quand il y a la possible d'exit, d'aller prendre une marche. Mais l'intensité d'être ensemble, tout le temps, et de ne pas avoir de porte de sortie, peut devenir problématique pour certains. C’est là qu’on doit travailler la rationalisation. Bien souvent, le scénario qu'on se crée est pire que la réalité. Véronique Richard, préparatrice mentale de l'équipe canadienne féminine de water-polo.

Le joueur de l’Impact de Montréal Samuel Piette est bien placé pour témoigner de la réalité avec laquelle les athlètes doivent présentement composer. Afin de renouer avec la compétition, la MLS a opté pour des bulles et le onze montréalais a dû s'y contraindre plusieurs fois afin d’aller s’isoler aux États-Unis.

Ce qui était difficile, c'était d'être toujours dans cette bulle, avec le même monde, de toujours manger à la même place, de toujours être dans cet environnement de soccer, de ne pas pouvoir vraiment se changer les idées , raconte-t-il.

Normalement, je m'entraîne le matin, je passe quelques heures avec l’équipe et après, je fais autre chose que le soccer et j'essaie de me changer les idées. Là-bas, c'était pratiquement impossible de faire ça , ajoute-t-il.

L’expérience aura été encore plus difficile pour ceux qui ont des enfants ou une famille. C’est le cas de Samuel Piette, qui a dû quitter Montréal alors que son fils avait quelques semaines seulement.

Je l'ai peut-être mieux vécu que ma conjointe parce que c'était elle qui était avec le petit à la maison. Un enfant, évidemment, ça ne vient pas avec un manuel d'instructions. Ça allait plus ou moins bien pour les boires et il y avait peu d'heures de sommeil. Je me sentais impuissant. J'étais loin, je ne pouvais pas l'aider et je ne pouvais pas voir mon fils. Ç'a été difficile , confie l’athlète de 26 ans.

Samuel Piette reconnaît que la motivation n’était pas toujours au rendez-vous pendant cette période, mais il est tout de même parvenu à maintenir sa concentration. Ses performances sur le terrain n'en ont pas souffert. Ce n’est pas le cas de tous les athlètes.

La capacité d'adaptation des athlètes est souvent testée pour qu’en entraînement ou en compétition, ils soient en mesure de rapidement entrer en mode solution. C’est cependant un concept parfois difficile à appliquer dans des circonstances aussi exceptionnelles que celles vécues actuellement.

L'impact potentiel est une forme de motivation qui va diminuer. L'isolement peut amener une certaine anxiété, tant de performance que personnelle. S'il y a une diminution de la motivation, la concentration sera moins présente. La capacité d'apprentissage et de digestion des environnements est beaucoup moins grande et il y a donc une diminution de la performance. Après, ça peut être une roue sans fin alors que tu ne fais que t’auto-alimenter négativement. Fabien Abejean, spécialiste en préparation mentale

C'est certain que ça peut jouer sur les performances et inconsciemment, peut-être aussi sur l'état physique et les blessures. Quand tu n'es pas nécessairement concentré et que tu fais les choses à moitié, tu risques de négliger certains trucs et c'est là que tu peux être à risque de blessures , ajoute Samuel Piette.

La gardienne de but de l'équipe canadienne de water-polo, Jessica Gaudreault Photo : Getty Images / Patrick Smith

Il y aura inévitablement une grande variabilité quant aux réactions des athlètes. Le meilleur exemple est peut-être l'annonce du report des Jeux olympiques de Tokyo. Certains ont vécu de la déception et de l’anxiété, alors que d’autres ont vu ce changement de plan comme une occasion de s'améliorer. C’est le cas de la gardienne de but de l’équipe canadienne de water-polo, Jessica Gaudreault.

J'étais un peu déçue, mais j'étais encore plus déçue de notre entraînement pendant la dernière année. Alors pour moi, c'était en quelque sorte une consolation. Je me suis dit que l'année de plus, pour l'entraînement, était une bonne chose pour notre équipe, souligne-t-elle.

Heureusement, la majorité parvient à surmonter l’adversité grâce, principalement, à l’adaptabilité qui fait partie de l’ADN d’un athlète de pointe. Peut-être même que cette période de pandémie et tous les défis qui l’accompagnent seront bénéfiques à long terme.

L'avantage qu'on a, c'est qu'étant donné qu'on n'a pas de compétitions qui vont briser le rythme régulier, on peut travailler. On est frileux à dire que c'est bénéfique la pandémie, mais oui, il va y avoir des avantages positifs. Sous prétexte qu'il faille entretenir l'engagement de l'athlète, ça nous amène à trouver des solutions et le stimuler davantage , indique Fabien Abejean.

N’empêche que d’être isolé loin des siens, dans une bulle, demeure un défi important. Et ce, même pour un joueur de la Ligue nationale de hockey multimillionnaire.