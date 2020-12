L'ex-défenseur étoile Guy Lapointe est en rémission de son cancer

Un an plus tard, malgré les effets secondaires des traitements, mon père est en rémission de son cancer. Je suis si fier de lui! , a écrit Guy Lapointe fils sur Twitter vendredi

Merci au Dr Keith Richardson et toute l'équipe du CUSM-CHUM! Toujours passionné de hockey, mon père est confiant pour le CH la saison prochaine…

En décembre 2019, le Canadien de Montréal avait annoncé par voie de communiqué que l’ancien joueur souffrait d'un cancer de la gorge.

L'équipe avait alors divulgué l'information à la demande de Guy Lapointe, qui est âgé de 72 ans, et de sa famille.

À l'époque, le Tricolore avait mentionné que le Dr Keith Richardson, du Centre universitaire de santé McGill, qui traite Guy Lapointe, a indiqué qu'il s'agit d'un cancer à la base de la langue .

L'organisation montréalaise parlait alors d'un taux de guérison relativement élevé .

Lapointe a marqué 171 buts et récolté 451 mentions d'assistance en 881 rencontres de saison régulière en carrière dans la LNH avec le Canadien, les Blues de Saint Louis et les Bruins de Boston. Il a aussi remporté six coupes Stanley avec le CH entre 1971 et 1979.

Le Montréalais est le dernier joueur du Tricolore à avoir vu son numéro être retiré, lors d'une cérémonie qui s'est déroulée le 8 novembre 2014 au Centre Bell. Son chandail no 5 était alors devenu le 18e de l'histoire du Canadien à être hissé dans les hauteurs de l'amphithéâtre.

Il agissait récemment à titre de responsable du recrutement amateur pour le Wild du Minnesota.