Valérie Grenier : 13e au slalom géant de Courchevel

Il s’agissait de sa deuxième compétition de la saison seulement puisque les épreuves qui devaient se tenir la fin de semaine dernière à Saint-Moritz ont été annulées à cause de la météo.

La skieuse s’est retrouvée à 4,83 s de l'Italienne Marta Bassino (2 min 19 s 3/100) qui a remporté l’épreuve devant la Suédoise Sara Hector (+0,46) et la Slovaque Petra Vlhova (+0,59).

Sous les flocons et dans un brouillard persistant, les conditions météo étaient particulièrement difficiles.

Mikaela Shiffrin, 3e à l'issue de la première manche, a fini 4e en raison d'une faute en milieu de deuxième manche.

Caviezel remporte le super-G de Val d'Isère

Chez les hommes, le Suisse Mauro Caviezel s'est imposé samedi dans le super-G de Val d'Isère, signant ainsi sa première victoire en Coupe du monde pour cette première épreuve de vitesse de la saison, sous la neige et dans des conditions de visibilité réduite.

Vainqueur du globe de la spécialité la saison passée, le Suisse de 32 ans a devancé de seulement 10 centièmes le Norvégien Adrian Smiseth Sejersted, 26 ans, présent pour la première fois sur un podium de Coupe du monde.

Tout comme l'Autrichien Christian Walder, troisième, à 54 centièmes.

Avec sa 7e place, le Français Alexis Pinturault, davantage spécialiste des épreuves techniques, réalise une bonne opération dans la course au gros globe de cristal.

Il devance le Suisse Marco Odermatt (13e), homme en forme du début de saison en géant et rival dans la course au gros globe.

Les Canadiens James Crawford et Brodie Seger ont terminé aux 40e et 41e rang, respectivement à 2,16 s et 2,24 s du meneur.

Leurs compatriotes Broderick THOMPSON et Riley Seger se sont classés aux 45e et 48e échelons.