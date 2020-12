La LNH peut négocier directement avec les fabricants de vaccins

Cependant, Patty Hajdu assure que les vaccins contre la COVID-19 acquis avec des fonds publics ne seront pas disponibles à l'achat par des sociétés privées.

Mme Hajdu a été questionnée, vendredi, concernant des informations selon lesquelles la Ligue nationale de hockey (LNH) envisageait d'acheter des vaccins avant la prochaine saison, ce qui fait craindre à certains que la LNH vienne se positionner devant d'autres instances pour l'obtention des premières doses.

La ministre a déclaré que le gouvernement ne disposait pas de mécanismes pour empêcher les entreprises de négocier avec les fabricants de vaccins sur une base contractuelle privée .

Mme Hajdu a ajouté que le rôle du gouvernement en tant que régulateur des vaccins concernait la sécurité et le rendement des produits, et non l'accès.

Le premier ministre Justin Trudeau a déclaré que le déploiement prévu de vaccins au Canada ne serait pas entravé par des accords privés entre des entreprises et des fabricants.