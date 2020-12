La Canadienne Elisabeth Maier 7e à son retour de congé de maternité

La Canadienne, nouvellement maman, effectuait son retour en compétition internationale.

Après un an d'absence, Maier a retrouvé ses marques et pointait en 6e position quand la neige s'est mise à tomber en rafales et a modifié les conditions de piste. Suffisamment pour que le jury de la compétition annule les résultats des 20 athlètes inscrites en raison des conditions changeantes .

Seuls les résultats de la deuxième manche ont été comptabilisés. Maier s'est finalement classée 7e avec un chrono de 54,52 secondes.

Je suis reconnaissante de retrouver le circuit de la Coupe du monde, a réagi Maier. Je me suis demandée à la fin de 2019 si ma carrière était terminée. C'était très grisant de prendre le départ. Je l'ai fait en pensant à toutes les mamans athlètes.

Mon but était de mettre en pratique tout ce que mon psychologue et moi avons planifié, a-t-elle précisé. Je crois que je l'ai atteint, et j'en suis fière. Je ne veux pas m'arrêter là, c'est un honneur de côtoyer à nouveau les meilleures au monde.

La victoire est allée à la Russe Elena Nikitina avec un temps imbattable de 53,74 secondes. Elle a devancé la Néerlandaise Kimberley Bos (54,02) et l'Allemande Tina Hermann (54,19).

Elisabeth Maier est la seule athlète canadienne à participer aux épreuves de Coupe du monde de la fin d'année parce qu'elle habite tout près avec son mari, l'Autrichien Ben Maier, et sa jeune famille. Elle retournera en piste dans une semaine.

Un balai encore oublié

La course a été marquée par un incident déplorable. Une athlète a heurté de plein fouet (heureusement avec son casque) un balai, laissé en travers de la piste.

Katie Tannenbaum, représentante des Îles Vierges, terminait son parcours et glissait à près 100 km/h quand elle a heurté le balai.

Katie Tannenbaum frappe un balai avec son casque. Photo : IBSF

Tannenbaum n'a pas semblé souffrir de l'impact et a enregistré un chrono de 57,89 sec à l'arrivée. L'athlète de 35 ans a dit qu'elle était correct.

Cet incident rappelait celui dont avait été victime la Canadienne Jane Channell en 2015. Elle aussi avait frappé un balai laissé sur la piste d'Innsbruck/Igls.