Équipe Canada junior dévoile son effectif pour le mondial

Six membres d’Équipe Canada junior (ECJ) couronnés champions du monde en 2020 font partie de l’effectif dévoilé vendredi en vue du mondial, à Edmonton, du 25 décembre au 5 janvier.

Les attaquants Quinton Byfield, Dylan Cozens, Connor McMichael et Dawson Mercer, de même que les défenseurs Bowen Byram et Jamie Drysdale sont parmi les 25 joueurs (3 gardiens, 8 défenseurs et 14 attaquants) que dirigera André Tourigny à partir du 26 décembre, quand le Canada amorcera son tournoi contre l’Allemagne.

ECJ a repris l’entraînement mardi après une quarantaine de deux semaines en raison de possibles contacts avec des joueurs atteints de la COVID-19.

Dès le départ, ce camp n’avait rien d’habituel : nombre de joueurs invités, durée du camp, modifications d’horaire en raison de l’interruption de deux semaines, a souligné Alan Millar, responsable des moins de 20 ans du groupe de gestion du Programme d’excellence de Hockey Canada. Nous sommes néanmoins convaincus que le groupe choisi nous donnera la meilleure des chances pour défendre notre médaille d’or à domicile.

Mercer, des Saguenéens de Chicoutimi, est l’un des quatre représentants de la Ligue de hockey junior majeur du Québec dans la formation, avec l’attaquant Jakob Pelletier, des Foreurs de Val-d’Or, et les défenseurs Justin Barron, des Mooseheads d’Halifax, et Jordan Spence, des Wildcats de Moncton. ECJ comptera également sur le gardien québécois Devon Levi, de l'Université Northeastern.

Le défenseur Kaiden Guhle, choix de premier tour du Canadien au dernier encan de la LNH, a aussi été retenu dans l’effectif. Notons par ailleurs que le frère de l’attaquant du Tricolore Nick Suzuki, Ryan, fait également partie de l’équipe.