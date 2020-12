Écoles préparatoires : la glace n’est pas plus solide aux États-Unis

Pendant que les sports sont pratiquement à l’arrêt complet au Québec et au Canada, la situation aux États-Unis est à géométrie variable, y compris dans les collèges privés.

Les règles de santé publique diffèrent d’un État à l’autre. Ainsi, en plus des choix que peuvent faire les écoles privées (prep schools) sur leur campus, les contraintes d’accès aux gymnases ou aux arénas ne sont pas les mêmes partout.

Cela influe directement sur les conditions de la pratique du sport de même que les déplacements et le calendrier des matchs.

En septembre, les étudiants-athlètes d’ici inscrits dans ces écoles ont franchi la frontière dans l’espoir de pratiquer leur sport plus librement. Quatre mois plus tard, force est de constater que bien des attentes ne se sont pas réalisées.

Effets immédiats

En allant rejoindre ses coéquipières de la Winchendon School, au Massachusetts, Maude St-Louis s’attendait à chausser les patins sur une base constante. La réalité d’une pandémie en pleine expansion l’a vite rattrapée.

On a eu le temps de pratiquer de façon intensive, hors glace, trois ou quatre fois par semaine au début. À la fin septembre, on a commencé l’entraînement sur glace. Le Massachusetts a ensuite fermé les patinoires pour deux semaines. Tout de suite après, notre école a été fermée parce qu’on avait eu des cas positifs. Maude St-Louis, étudiante-joueuse de hockey

Les individus infectés étaient associés au programme de baseball et non pas parmi ses coéquipières. Mais comme tous les étudiants du campus, elle a alors reçu la consigne de s’isoler dans sa chambre pour deux semaines où elle suivait ses cours à distance.

Avant ce confinement obligatoire, toutes les joueuses devaient déjà porter un masque, même pendant qu’elles patinaient, ce qui rendait la respiration plus difficile. Malgré tout, Maude St-Louis y a vu quelque chose de positif.

C’est très différent, mais je trouve que ça nous prépare à être plus en forme. Une fois que tu patines sans (le masque), tu cherches moins ton air, a-t-elle expliqué. Il y en avait certaines qui avaient le masque un peu baissé, surtout quand le masque devient mouillé, et il n’a plus d’effet.

Malgré tout, elle se savait avantagée en comparaison avec ses amies québécoises qui fréquentent un cégep et qui ne peuvent toujours pas jouer au hockey.

Comme tous les élèves inscrits à un programme sportif, Maude St-Louis se devait de pratiquer une deuxième discipline en parallèle. Pour elle, ça se passait sur les courts de tennis, où là aussi, les mesures sanitaires mises de l’avant par l’entraîneuse incluaient le port du masque et même d’un gant chirurgical pour ramasser et manipuler les balles.

Elle est revenue au Québec il y a un mois pour le congé de l'Action de grâces. C’est donc du domicile familial qu’elle finira sa session d’automne sans avoir disputé le moindre match de hockey.

Elle doit retourner au collège le 5 janvier. Mais elle n’a évidemment aucune garantie de pouvoir chausser les patins pour vivre pleinement sa grande passion. Elle regarde néanmoins vers l’avenir ayant déjà entamé des pourparlers avec plusieurs universités américaines où, parallèlement au hockey, elle veut poursuivre des études en médecine dentaire. Elle devrait être fixée d’ici quatre à six semaines.

Stoppé après deux matchs

Charles Lavoie fréquente la Hun School of Princeton, au New Jersey. Pandémie oblige, il réside en pension au sein d’une famille de Ringoes, non loin de son campus où se situe sa résidence habituelle.

S’il se retrouve dans cette situation, c’est parce qu’il a trouvé une niche pour jouer au hockey dans une équipe locale d’un calibre équivalent à notre midget AAA.

La direction du collège lui impose de demeurer à l’écart pour éviter les risques de transmission de la COVID-19. C’est ce qui l’empêche d’habiter ou même de fréquenter le campus, où toutes les activités sportives sont en pause forcée.

D’habitude, on aurait commencé les pratiques pour préparer le début de saison entre Thanksgiving et Noël. Mais on n’a absolument rien fait jusqu’à maintenant. Et ce n’est pas sûr qu’on va recommencer après Noël. Ils parlent du 11 janvier, mais ce n’est pas sûr à 100 %. Charles Lavoie, étudiant et joueur de hockey

Il n’a disputé que très peu de matchs depuis septembre.

Au début, on devait jouer dans des tournois ou des showcases (exhibitions) au Massachusetts, au Connecticut. On en avait même un au Minnesota. Mais tout a été annulé. On a pu jouer quelques matchs, ici, dans le New Jersey, mais ça aussi c’est interdit depuis une semaine , a expliqué Lavoie.

Charles Lavoie, de la Hun Scool of Princeton Photo : Courtoisie Alain Lavoie

De complètement normale au début, avec la présence de spectateurs, la situation a rapidement changé quand un de ses coéquipiers a été infecté.

Après une quarantaine de deux semaines et à la suite de tests de dépistage, les autorités ont instauré l’obligation de se présenter à l’aréna en uniforme. Seuls les patins pouvaient être enfilés à l’intérieur.

Cette situation prévaut encore au moment d’écrire ces lignes. Les membres de l’équipe sont invités à limiter leurs contacts à l’extérieur du groupe parce que s'il y avait un nouveau cas, toutes les activités seraient à nouveau interrompues pour deux semaines.

Comme Maude St-Louis, Charles Lavoie va bientôt rentrer à la maison pour passer les Fêtes en famille. Il se demande lui aussi s’il pourra rejouer au hockey en janvier.

Visions d’entraîneurs

Du côté de la Pennsylvanie, le couperet est tombé jeudi. Jusque-là, l’État permettait toujours la pratique des sports, mais la forte poussée à la hausse des cas de COVID-19 a finalement contraint la santé publique et le gouverneur à y mettre un frein.

Justin Lyle, nouvel entraîneur-chef de l’équipe du Wyoming Seminary à Kingston, a déploré cette situation quand Radio-Canada Sports s’est entretenu avec lui.

Pourtant, quatre de ses joueurs et lui-même ont été infectés. Parmi les joueurs se trouvent un Ontarien et deux Québécois tous rentrés à la maison. Lyle conclut sa quarantaine amorcée 10 jours plus tôt.

Nous voici en confinement complet pour au moins les trois prochaines semaines. Mais je ne crois pas que ça va changer la tendance actuelle même si notre équipe respecte les règles. C’est vraiment dommage , a dit Lyle, lui-même un ancien joueur de niveau junior et universitaire originaire de l’Alaska.

L’équipe qu’il dirige n’avait disputé que deux rencontres, le même jour, face à leurs rivaux de la Shady Side Academy, située près de Pittsburgh, seule autre formation de leur ligue ayant maintenu ses activités.

Le week-end suivant, la direction du Wyoming Seminary a annulé deux matchs locaux qui devaient opposer son équipe à une formation de l’État de New York, lui-même situé en zone rouge, où la tenue de matchs était déjà prohibée.

En octobre et en novembre, Justin Lyle et ses protégés tenaient trois séances d’entraînement sur glace et deux autres en gymnase chaque semaine. Il ajoute que, pendant ce temps, des équipes new-yorkaises venaient disputer des matchs les unes contre les autres en Pennsylvanie.

En Ohio, tout fonctionne différemment. Mike Chielino y dirige la formation de la Gilmour Academy, située à Gates Mills, à environ 25 km à l’est de Cleveland.

Il y a quelques restrictions, mais nous avons opéré à peu près normalement ici depuis le début de la saison. La seule différence est que depuis une semaine, les joueurs doivent porter des masques sur la patinoire à l’entraînement comme durant les matchs. Mike Chielino, entraîneur-chef des Lancers de la Gilmour Academy

Chielino, originaire d'Utica dans l'État de New York, précise que la situation peut varier d’un comté à un autre en lien avec les éclosions. Il ajoute que les joueurs évitent les accolades pour célébrer un but et que les deux équipes ne se serrent pas la main à la fin d’un match comme le voudrait la tradition.

Autrement, les mises en échec et les règles conventionnelles du jeu continuent de s’appliquer. Le choix de jouer ou pas est par ailleurs encore laissé à la discrétion de la direction des différents collèges.

Nous avons choisi de continuer parce que nous croyons fournir un environnement suffisamment sécuritaire. Par exemple, seuls les parents des joueurs des deux équipes sont admis dans les gradins lors de nos matchs. Tout le monde doit répondre à un questionnaire de santé en plus de se soumettre à une prise de température et de porter un masque avant d’entrer à l’aréna.

Preuve que les règles et les perceptions changent d’un État à l’autre au pays de l’Oncle Sam, l’entraîneur précise que la décision d’imposer le port du masque découle des conclusions d’études réalisées au Michigan et au Wisconsin démontrant qu’il n’y avait aucun effet néfaste sur la santé relié au fait de porter un masque en pratiquant un sport.

Les Lancers de la Gilmour Academy accueillent ce week-end les Nordiques du Maine pour une série de trois matchs de vendredi à dimanche.

Le week-end dernier, deux autres rencontres à domicile face à une formation de Rochester dans l’État de New York ont été annulées.