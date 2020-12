New Era Fighting obtient finalement son permis

Après une très longue attente, New Era Fighting a finalement obtenu son permis de promoteur de boxe de la part de la Régie des alcools, des courses et des jeux (RACJ), qui aura toutefois à l’œil ce nouveau joueur sur la scène québécoise des sports de combat.

Son président, Yan Pellerin, a fait l’objet d’une longue enquête de vérification de la part de la Sûreté du Québec en raison de ses liens passés avec au moins un membre des Hell’s Angels.

L’enquête a toutefois permis d’établir que Pellerin et Steve Duquette n’entretiennent plus de lien depuis que ce dernier a été incarcéré en 2009.

La RACJ en avait également sur la présence dans l’entourage de New Era de Daniel Fontaine, un individu lié avec des personnes criminalisées et qui a été condamné pour trafic de substances illégales.

Finalement, les juges administratifs ont statué que New Era a réussi à démontrer qu’elle remplit les critères de la loi, notamment qu’elle possède la capacité d’exercer avec compétence et intégrité l’activité pour laquelle elle sollicite le permis et qu’il n’y a pas de motifs raisonnables de croire qu’un refus est nécessaire .

Le tribunal administratif a toutefois insisté sur le maintien du bon renom des sports de combat .

Le permis de New Era est valide jusqu’au 31 mars 2021. Il fera l’objet d’une demande de renouvellement annuelle vers cette date.