Un stade transformé en labo géant pour mieux comprendre la COVID-19

Des scientifiques aux Pays-Bas utilisent présentement le plus gros stade de soccer au pays afin de déterminer comment des gouttelettes se propagent dans l’air en présence de spectateurs bruyants.

L’objectif est d’en apprendre plus sur la transmission par aérosols du coronavirus. Pour y parvenir, les scientifiques vont vaporiser à travers des estrades vides de petites particules s'apparentant à de la salive.

En étudiant le comportement de ces aérosols, ils espèrent ensuite établir des façons de les retirer de l’air ambiant et, éventuellement, permettre le retour des spectateurs dans les stades et autres amphithéâtres.

Il n’existe presque pas d’information scientifique qui traite du comportement des aérosols dans ces environnements , a mentionné à l’agence Reuters le chercheur à la tête du projet, Bert Blocken  (Nouvelle fenêtre) .

Les tests ont actuellement lieu au Johan Cruyff Arena d’Amsterdam, domicile du club Ajax, transformé en laboratoire géant pour l'occasion.

On souhaite obtenir un aperçu du comportement des aérosols dans un stade rempli de partisans. En ayant recours à des technologies d’épuration de l’air, il est possible de réduire significativement la présence d’un virus dans l’air et sa transmission. Bert Blocken, professeur spécialisé en aérodynamisme à l'Université de technologie d'Eindhoven

De plus en plus de scientifiques affirment que la transmission par aérosols joue un certain rôle dans la propagation de la COVID-19. Il reste toutefois à déterminer jusqu’à quel point exactement.

Blocken estime dans tous les cas que son étude pourrait apporter un nouvel éclairage fort utile, pour limiter la concentration d’aérosols et limiter les risques d’épidémie.

Les données colligées pendant les tests, qui s'étaleront sur plusieurs semaines, seront ensuite extrapolées par un ordinateur afin de reproduire les effets sur une foule de 55 000 personnes.

Une photo prise le 7 décembre dernier. Photo : Reuters / Piroschka van de Wouw

Les chercheurs espèrent aussi obtenir rapidement la permission d’expérimenter avec 730 volontaires, assis à proximité l’un de l’autre, comme dans un contexte de match de soccer, par exemple.

Tout ça, dans l’objectif ultime de ramener les partisans dans les stades, dit Blocken, possiblement en ayant recours à des tests de dépistage, des couvre-visages et une ventilation adéquate.

C’est le scénario qu’envisage Henk Markerink, directeur du Johan Cruyff Arena.