Tatar attend le feu vert

Les restrictions changent tous les jours, toutes les heures presque. On a toujours l’impression qu’il y a quelque chose de nouveau. Ce n’est pas facile , a admis l’attaquant du Canadien qui a rencontré les médias, jeudi, pour annoncer son association avec le Repaire jeunesse Dawson, une organisation qui vient en aide aux familles et aux enfants démunis du quartier Verdun.

Malgré tout, ces contraintes l’affectent peu. Certes, les gymnases slovaques ont d’abord fermé, puis rouvert, puis fermé à nouveau – ça vous dit quelque chose? –, mais Tatar a toujours réussi à s’entraîner, autant dans son gymnase personnel que sur la glace.

Il fait la navette, présentement, entre Bratislava et sa ville natale, Dubnica Nad Vahom.

Dans la capitale, Tatar s’exerce en compagnie de quelques joueurs, de jeunes espoirs de différentes organisations, précise-t-il, ainsi que d’un entraîneur qui l’aide à focaliser sur certaines facettes de son jeu qui le taraudent.

Il se dit prêt. Physiquement et, surtout, mentalement.

On gère la situation. On essaie de recueillir le plus d’informations possible pour savoir quand on va revenir. Je parle quotidiennement à mes coéquipiers. En espérant qu’on nous demandera de revenir le plus tôt possible pour qu’on puisse se retrouver et s’entraîner ensemble , a-t-il expliqué.

Le plus tôt sera le mieux en effet, car, chez le Canadien, il y aura beaucoup à faire.

Une nouvelle équipe et un contrat

Le CH présentera un visage fort différent de celui observé lors de son élimination contre les Flyers l’été dernier. Deux attaquants d’importance, Josh Anderson et Tyler Toffoli, un défenseur présumé top 4, Joel Edmundson, et un gardien auxiliaire, Jake Allen, s’amèneront à la reprise des activités.

D’excellents ajouts , selon le Slovaque de 30 ans qui le rendent confiant qu’on sera meilleurs cette année .

Phillip Danault (24), Tomas Tatar (90) et Brendan Gallagher (11). Photo : La Presse canadienne / Graham Hughes

Il faudra trouver une cohésion, une chimie, pratiquer de nouvelles combinaisons, quoique, dans ce brouhaha collectif, Claude Julien sera en quête de constance et risque de s’appuyer sur sa valeur sûre des deux dernières saisons : le trio de Phillip Danault, Brendan Gallagher et Tatar.

Deux de ses membres toutefois, dont Tatar lui-même, n’ont toujours pas de prolongation de contrat en poche et pourraient bien devoir écouler leur dernière année sans garantie aucune.

Tout, dans la vie, est une question de synchronisme et celui des joueurs autonomes 2021, tout comme pour ceux de 2020, est particulièrement mauvais. Ils navigueront dans un marché à l’offre abondante, à la faible demande. Conséquence logique : baisse des prix (salaires). Mais bon, nous n’y sommes pas encore.

Voilà pourquoi Tatar a si bien dévié les questions portant sur sa future négociation. D’ailleurs, est-elle entamée? Pas moyen de l’apprendre de sa bouche, lui qui préfère laisser ça entre les mains de Marc Bergevin et de son agent.

Je n’y ai pas vraiment pensé pour être honnête. Quand la saison commence, je veux juste être au sommet de mon art pour aider l’équipe à atteindre notre but et nous verrons ce qui arrivera. Je n’y pense pas trop , a-t-il assuré.

Pas trop, mais sûrement un peu.

Tatar n’a jamais eu le luxe de signer une prolongation de contrat avant la conclusion de son entente, sauf que les deux premières fois il était joueur autonome avec restrictions. Les Red Wings lui ont chaque fois offert une généreuse augmentation de salaire. C’était moins insécurisant.

On parle ici d’un attaquant qui renégociera dans un marché comprimé et craintif à l’aube de ses 31 ans. Même s’il vient tout juste de connaître la meilleure saison de sa carrière, décrocher le gros lot s’annonce difficile. Et pratiquement impossible avec le Canadien à moins que le directeur général remue mers et mondes pour conserver ses services. Là encore, il y a de gros doutes.