Une saison perdante, mais loin d’être perdue pour Geoff Cantin-Arku

Finir une saison de football universitaire avec 1 victoire et 10 défaites n’est peut-être pas l’idéal, mais de pouvoir jouer 11 matchs malgré la pandémie est déjà un avantage sur beaucoup d’étudiants-athlètes.

Geoff Cantin-Arku, l'un des cinq Québécois avec l'Orange de Syracuse, a su profiter de la saison 2020 pour prendre sa place au sein de l’équipe.

À sa deuxième année dans l’État de New York, il est devenu partant et s’est établi parmi les meilleurs joueurs défensifs des siens.

Premier pour les sacs avec 4, troisième pour les plaqués en solo avec 52, l’ancien du Cégep Garneau à Québec a aussi provoqué deux échappés.

Je crois que j’ai réussi à me démarquer des autres en tant que partant. C’est ce que j’espérais comme joueur de première année. Pour mon rêve, qui est de jouer dans la NFL, il faut que, dès que tu sautes sur le terrain, tu fasses quelque chose de bien.

Il faut que tu montres que tu es capable de progresser, que tu es capable de jouer au football et je pense que je l’ai bien fait cette année. Je crois qu’il y a des gens qui connaissent mon numéro pour l’année prochaine.

Cantin-Arku ne cache pas que s’il s’est expatrié aux États-Unis, c’est pour avoir une meilleure chance d’atteindre la NFL.

À 1,93 m et 105 kg (6 pi 4 po, 230 lb), le Québécois a déjà le gabarit et les aptitudes physiques pour attirer les dépisteurs. Maintenant, c’est sur le terrain qu’il doit se démarquer et, selon lui, il y est parvenu cette année.

J’ai su faire des jeux qui, aux yeux de la NFL, sont très importants. Je pense à des sacs du quart et des échappés provoqués. Je pense que mon côté agressif sur le terrain attire les yeux des recruteurs.

Si son côté combatif peut plaire aux recruteurs, il admet que c’est un aspect de son jeu dont il doit aussi se méfier à l’occasion.

Je dois rester concentré. Je ne peux pas me laisser emporter par mes émotions.

Jouer malgré la pandémie

Aucune équipe universitaire n’a joué plus de matchs que Syracuse en 2020. Certaines universités ont décidé de ne pas jouer du tout et certaines ligues ont amorcé leur saison en retard avec des calendriers réduits.

L’Orange a disputé 11 matchs, mais ses joueurs ont dû faire preuve d’une discipline sans précédent.

Les tests, les tests, les m… tests , dit Cantin-Arku.

Au moins trois tests par semaine et un de plus en arrivant à l’hôtel, quand le match était disputé sur le terrain de l’adversaire.

Je pense qu’on s’en est bien tiré. Tout le monde est resté en santé. Je crois que Syracuse a bien fait les choses.

Geoff Cantin-Arku contre les Panthers de Pittsburgh Photo : Getty Images / Justin Berl

S'il y avait des spectateurs dans certains stades, ce n’était pas le cas à Syracuse et dans plusieurs universités.

Cantin-Arku dit que c’est la première fois depuis qu’il a 9 ans qu’il joue devant des gradins vides.

Tu joues le match et il n’y a pas un son dans le stade et ce sont des stades de 65 000 personnes.

Ils ont ajouté de la musique. Ce n’était pas si pire... C’est sûr que ce n’est pas le football que l’on connaît. Mais j’aime mieux ça que de ne pas jouer au football du tout.

À l’école également, tout était différent. En début de saison, les étudiants-athlètes avaient le choix : ils pouvaient se présenter physiquement à leurs cours ou les suivre par vidéoconférences.

Pratiquement tous les joueurs avaient choisi de rester à distance.

C’était plus simple, plus sécuritaire. En plus, je pense que le gouverneur de l’État n’aimait pas qu’on aille jouer dans d’autres États et qu’on aille ensuite à l’école. Je crois qu’il a déclaré qu’à partir de la semaine 5, c’était uniquement l’école en ligne.

Se mesurer aux meilleurs

Syracuse a connu une saison difficile en 2020, mais l’entraîneur-chef Dino Babers avait choisi de construire sa formation avec de jeunes joueurs. Sur une soixantaine d’équipes universitaires qui ont foulé les terrains en 2020, seulement trois étaient moins expérimentées que les Orangemen.

Les jeunes footballeurs de Syracuse ont pu constater l’écart qui les séparait des meilleurs quand ils ont affronté Clemson et Notre-Dame, deux équipes qui peuvent aspirer au championnat national cette année.

C’est vraiment pour moi un honneur d’affronter ces équipes-là sur leur terrain et leur donner un match sur NBC , dit Cantin-Arku.

C’est sûr qu’on a perdu les deux matchs, mais nous nous sommes bien débrouillés contre Clemson. Nous nous sommes bien débrouillés contre Notre Dame aussi, mais nous avons fait des erreurs qui nous ont sortis complètement du match.

Geoff Cantin-Arku réussit un sac du quart contre Malik Cunningham des Cardinals de Louisville. Photo : Getty Images / Andy Lyons

Cantin-Arku estime que les deux équipes pourraient gagner le championnat, mais il évite sagement de se mouiller.

Entre Clemson et Notre Dame, ça va être vraiment intéressant. Ils ont deux quarts extrêmement talentueux, probablement les deux meilleurs que j’ai affrontés dans ma vie. Ils ont deux lignes offensives très matures, plus vieilles, avec beaucoup d’expérience. Ça va retomber sur la meilleure défense.

Un contingent québécois en expansion

Deux Québécois étaient partants à Syracuse cette année, mais la French Connection pourrait s’agrandir l’an prochain.

Outre Geoff Cantin-Arku et le joueur de ligne offensive Matthew Bergeron, le demi offensif Benjamin Labrosse et le receveur de passes Damien Alford pourraient voir plus de temps de jeu.

Labrosse, un ancien de Vanier, a su montrer ses talents athlétiques dans les unités spéciales, tandis qu’Alford est une cible intéressante à 1,96 m (6 pi 5 po).

Bref, on pourrait entendre parler français dans le vestiaire de Syracuse pour encore quelques années, même si les gars se font taquiner à l’occasion.