Équipe Canada junior : sept joueurs libérés du camp, dont Hendrix Lapierre

L’attaquant gatinois des Saguenéens de Chicoutimi, choix de 1er tour des Capitals de Washington au dernier encan de la Ligue nationale de hockey, a subi le même sort que ses nouveaux compagnons de trio à l’entraînement, les Ontariens Shane Wright, de Burlington, et Cole Schwindt, de Breslau.

Lapierre reconnaissait mercredi n’avoir pas offert son meilleur rendement depuis le début du camp.

Les gardiens de but Brett Brochu, de Belle River, en Ontario, et Tristan Lennox, de Cambridge, en Ontario, de même que les attaquants Adam Beckman, de Saskatoon, en Saskatchewan, et Tyson Foerster, d'Alliston, en Ontario, sont également libérés.

Quelque 34 joueurs demeurent au camp, et 25 d’entre eux formeront l’équipe canadienne au Championnat mondial junior, qui doit avoir lieu à Edmonton du 25 décembre au 5 janvier. L’annonce officielle de l’effectif devrait être faite vendredi.