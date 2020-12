Des objectifs modestes pour Mikaela Shiffrin cette saison

Associated Press

Au moment où elle tente encore de retrouver les repères de sa vie personnelle et professionnelle, Mikaela Shiffrin admet qu'elle doit être réaliste quant à ses chances de remporter un quatrième grand globe de cristal de suite en Coupe du monde de ski alpin.

L'Américaine participera ce week-end à la Coupe du monde de Courchevel, en France, où elle disputera son premier slalom géant depuis janvier dernier.

Ça fait également 11 mois qu'elle n'a pas pris part à un entraînement ou à une épreuve de vitesse comme le super-G, une discipline dont elle est la championne du monde, ou la descente.

La vie de Shiffrin a basculé en février. Elle avait alors appris le décès soudain de son père, tout juste avant la pandémie de coronavirus. Cela s’est traduit par de l'anxiété et, comme pour tous les athlètes, par très peu d’occasions de skier avant la nouvelle saison.

Je me trouve dans une position très différente aujourd'hui , a-t-elle reconnu en conférence téléphonique depuis Courchevel, en admettant que certains de ses objectifs habituels ne figurent pas au tableau cette année .

J'ai juste l'impression d'être en mode rattrapage. Et je ne crois pas qu'il serait réaliste ni intelligent de tenter de revenir dans le peloton de tête de chaque épreuve, en même temps. Mikaela Shiffrin

Actuellement, elle se concentre sur le slalom et le slalom géant, des disciplines où elle a remporté des médailles d'or olympiques et a inscrit 59 de ses 66 victoires sur le circuit.

De plus, le titre du classement général, qu'elle a obtenu à trois reprises de 2017 à 2019, n'est pas dans ses plans.

Je pourrais travailler jusqu'à l'épuisement, ou je peux appeler un chat un chat et travailler sur les petits détails que je peux améliorer , a-t-elle précisé, en rappelant que ses adversaires sont très fortes et qu'elle ne fait pas partie du même groupe pour l'instant.

Parmi elles se trouvent Petra Vlhova, Michelle Gisin et la championne en titre du classement général, Federica Brignone, qui a profité de l'absence de Shiffrin l'an dernier pour gagner le grand globe de cristal.