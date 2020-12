Nouvelle saison dans l'ECHL : moins d'équipes, plus d'incertitudes

Ce nouveau calendrier 2020-2021, composé de 72 parties, a été un véritable casse-tête à assembler. En plus des 11 équipes s'étant retirées, deux autres ont reporté leur entrée en scène au mois de février.

Toutes ces organisations, dont les finances dépendent grandement de la vente de billets, ne pouvaient tout simplement pas se permettre une saison complète sans spectateurs dans les gradins.

Déjà considérée comme le parent pauvre du hockey professionnel, l’ECHL est plus que jamais en difficulté financière. Et certains employés en paient déjà le prix.

La haute direction a décrété que tous les joueurs appartenant à l'une des équipes s'étant désistées deviendraient joueurs autonomes. Ainsi, en l'espace de quelques semaines, 188 hockeyeurs se sont retrouvés sans contrat, sans travail et sans revenu pour la prochaine année.

Située en dessous de la Ligue américaine (AHL) dans la hiérarchie du hockey, l'ECHL est un passage obligé pour bien des joueurs à leurs débuts professionnels. Certaines des équipes sont affiliées à des organisations de la LNHLigue nationale de hockey , d’autres sont indépendantes. Au total, 678 joueurs ont transité par l'ECHL avant d'atteindre la grande ligue.

Ils sont passés par l'ECHL... Alexandre Burrows (134 matchs)

Jonathan Quick (38 matchs)

David Desharnais (68 matchs)

Michael Ryder (25 matchs)

Jaroslav Halak (20 matchs)

La Ligue de la côte est (comme on continue de l’appeler fautivement, en hommage à son acronyme déchu  (Nouvelle fenêtre) ) offrait déjà des conditions de travail précaires avant la pandémie.

Les joueurs y empochent en moyenne de 600 à 700 $ chaque semaine. Il faut donc s’armer de patience et de volonté pour traverser son périple dans l’ECHL. Le rêve de la LNHLigue nationale de hockey , parsemé de voyages en première classe entre New York et Los Angeles, paraît bien loin lorsqu’on se trouve assis dans un autobus mal chauffé, entre Fort Wayne et Kalamazoo.

Le hockey professionnel est une sorte d'entonnoir, avec un minuscule trou laissant filtrer les meilleurs vers la LNHLigue nationale de hockey . La grosseur de l'entonnoir dépend du nombre d'équipes en activité. Et moins il y a d'équipes, moins il y a d'occasions pour se faire valoir.

De nombreux joueurs dans l'incertitude

L’an dernier, l’attaquant du Rocket de Laval Morgan Adams-Moisan a terminé la saison dans l’ECHL. Il s'en est bien tiré avec les Mariners du Maine avec 21 points en 55 matchs. Les Mariners font partie des équipes qui ont décidé de ne pas prendre part à la prochaine saison.

Adams-Moisan attend maintenant que le téléphone sonne, et qu’un directeur général lui propose un contrat.

J’aimerais une entente à deux volets, qui me permettrait de jouer à la fois dans l’ECHL et dans la Ligue américaine, quand elle reprendra , mentionne-t-il.

Mais en ce moment, il y a un bouchon. Il y a simplement trop de candidats pour le nombre de chandails disponibles , admet-il, lucide.

L’attaquant continue de s’entraîner cinq fois par semaine et garde espoir de recevoir une offre.

Mon agent regarde les possibilités. Dans l’ECHL, ça se passe très vite. C’est possible qu’une équipe m’appelle (maintenant), pour le début de la saison vendredi. Morgan Adams-Moisan

Le contexte complique bien des choses. Il y a bien entendu ces deux équipes qui préfèrent attendre février, avant de décider de leur formation finale. Puis, les formations sont tributaires de certaines décisions prises au-dessus d’elles.

Morgan Adams-Moisan anticipe l’arrivée massive de jeunes espoirs dans l’ECHL dans les prochains mois.

Les organisations vont vouloir faire jouer leurs nouveaux espoirs. S’ils ne peuvent pas les envoyer dans la Ligue américaine, ils vont se retrouver dans l’ECHL. Le niveau de compétition va être encore plus relevé , estime-t-il.

Morgan Adams-Moisan a affronté Yanick Turcotte au niveau junior. Photo : Getty Images / Mathieu Belanger

La conjoncture nuit aussi à Yanick Turcotte, un ancien adversaire d'Adams-Moisan dans la LHJMQLigue de hockey junior majeur du Québec . Après avoir passé les trois dernières années dans l'ECHL, l'ailier gauche visait cette saison un poste avec les Soundtigers de Bridgeport, dans l 'AHLLigue américaine de hockey . J'étais confiant de pouvoir faire l'équipe cette saison. Mais les places seront contingentées.

Si Turcotte ne devient pas membre de la formation, Bridgeport n'aura plus l'option de le transférer à son club affilié de l'ECHL, Worcester, l'une des formations ayant suspendu ses opérations. En ce moment, on nage dans l'incertitude. On ne sait pas où les joueurs retranchés vont se retrouver.

Les places limitées ont incité certains joueurs à se tourner vers l'Europe, ou à se réorienter. Le défenseur de 26 ans Zachary Borsoi, qui jouait dans l'ECHL l'an dernier, a décidé de précipiter son départ à la retraite, en raison de la situation provoquée par la pandémie. Les exemples du genre sont nombreux  (Nouvelle fenêtre) .

D’ailleurs, Andrew Zadarnowski, un blogueur qui s’est spécialisé dans l’ECHL au fil des années, rapporte qu’une entente a été conclue entre la ligue et l’association des joueurs pour éviter que le ruissellement vers le bas ne se transforme en tsunami.

Il y avait une crainte que des jeunes espoirs envahissent l’ECHL et prennent la place des joueurs en place. Il y a donc une limite qui a été imposée , explique-t-il.

Néanmoins, l’arrivée probable de ces jeunes pourrait être très positive pour l’ECHL, qui cherche justement à redorer son image.

Une occasion à saisir pour l'ECHL

Andrew Zadarnowski est derrière le blogue HabsEyesOnThePrize (Nouvelle fenêtre) , qui suit notamment l’évolution des jeunes joueurs du Canadien. C’est par un hasard géographique qu’il s’est développé une spécialité pour l’ECHL au fil des années.

J’habite à Hamilton. Pendant un moment, le club-école ECHL du Canadien était à Brampton, pas très loin. J’ai donc commencé à suivre l’équipe , dit-il.

Il a découvert au sein du Beast de Brampton une panoplie d’employés passionnés, qui travaillent par amour du hockey, loin des feux de la gloire.

Les conséquences de l’annulation de la saison pour ces neuf équipes, dont Brampton, dépassent la surface glacée. C’est tout un personnel qui perd sa job. Andrew Zadarnowski

Zadarnowski a toutefois espoir que le circuit pourra repartir sur de bonnes bases, une fois la pandémie estompée. La situation est même favorable à une relance.

Ils cherchent à se redéfinir en ce moment, avec une nouvelle image, un nouveau diffuseur. Il y a une opportunité à saisir, en devançant la LNHLigue nationale de hockey et l 'AHLigue américaine de hockey L comme ça. Les partisans veulent voir du hockey, veulent suivre les espoirs de leur équipe.

Avant de jouer un premier match avec le Canadien au printemps dernier, Alex Belzile a disputé 168 matchs dans l'ECHL. Photo : Getty Images / Elsa

Moisan-Adams rappelle aussi que certains joueurs de la LNHLigue nationale de hockey sont passés par l’ECHL.

Alexandre Burrows, Alex Belzile, David Desharnais ont tous commencé là. C’est une étape importante , souligne-t-il.

Zadarnowski abonde dans le même sens. Si l’ECHL venait à disparaître, les effets se feraient d’abord ressentir au niveau de la Ligue américaine. La tendance est à entourer les jeunes prometteurs avec des vétérans aguerris, pour leur permettre de se développer dans un environnement gagnant et éducatif, avec des modèles , dit-il.

C’est sans parler des travailleurs de l’ombre qui font leurs débuts dans l’ECHL avant de gravir les échelons. Andrew Zadarnowski

Trois employés du Lightning ayant contribué à leur dernière Coupe Stanley ont d'abord fait leurs preuves dans l'ECHL : l'entraîneur adjoint Derek Lalonde, le responsable du développement des joueurs Jean-Philippe Côté et le préposé à l'équipement Jason Berger.

Une ligue essentielle, donc, qui gagnera prochainement en popularité au Québec. Avec l’arrivée d’une équipe à Trois-Rivières, en 2021-2022, les Québécois vont découvrir une ligue de qualité.

Encore faut-il que l'ECHL et ses équipes survivent à cette année 2020-2021.