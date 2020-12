Sofia Kenin joueuse de l'année de la WTA

L'Américaine Sofia Kenin a été désignée joueuse de l'année et le duo composé de la Française Kristina Mladenovic et de la Hongroise Timea Babos a été élu duo de l'année, a annoncé mardi la WTA qui gère le circuit professionnel féminin.

Kenin, 22 ans, a remporté en février en Australie son premier tournoi du grand chelem en battant notamment la no 1 mondiale Ashleigh Barty en demi-finale, puis l'ex-no 1 Garbine Muguruza en finale. Elle est également parvenue en finale de Roland-Garros. Elle termine la saison au 4e rang mondial.

Mladenovic et Babos ont remporté deux des trois tournois majeurs disputés cette année : Melbourne et Roland-Garros. Ensemble, elles ont à leur palmarès quatre titres majeurs. Mladenovic a atteint la première place mondiale en double en février (place déjà occupée en juin 2019) et Babos, ex-no 1 en double, est 2e.

Les prix de la WTA sont décernés par un collège de journalistes internationaux dans cinq catégories : joueuse, équipe de double, joueuse ayant le plus progressé, révélation et retour de l'année.

L’an dernier, Bianca Andreescu avait été nommée révélation de l’année. Une autre Canadienne, Gabriela Dabrowski, avait remporté le prix Peachy Kellmeyer remis à une joueuse qui s’est distinguée par son soutien envers ses collègues et envers les initiatives de la WTA.