Lamar Jackson revient au jeu et aide les Ravens à dominer les Cowboys 34-17

De retour au poste de quart après une pause de 15 jours, Lamar Jackson a dirigé l'infatigable attaque au sol des Ravens Baltimore vers la bonne voie dans la course aux séries.

Jackson a amassé 94 verges au sol et un touché et les Ravens ont battu les Cowboys de Dallas 34-17, mardi soir au Maryland, grâce notamment à 294 verges par la course.

Disputant un premier match depuis qu'il a été atteint de la COVID-19, Jackson a porté le ballon 13 fois et a lancé deux passes de touché. Il a fait partie des 23 joueurs des Ravens à avoir atterri sur la liste de réserve liée au virus au cours des dernières semaines.

Je ne peux toujours pas bien sentir et bien goûter, mais je me sens bien, a affirmé Jackson. Ça fait du bien de retrouver les gars. Je ne les avais pas vus depuis environ deux semaines.

Même s'il manquait encore six joueurs en raison de la COVID-19, l'équipe de Baltimore s'est sentie complète pour une première fois depuis des semaines.

C'est comme quand tu vas en vacances en famille et qu'un des membres est malade et que tu ne peux pas l'amener avec toi , a dit le secondeur recrue Patrick Queen.

L'affrontement a d'ailleurs eu lieu mardi soir parce que le dernier match des Ravens était survenu mercredi, contre les Steelers de Pittsburgh. Il a été reporté trois fois parce que pendant 10 jours consécutifs, au moins un joueur de l'équipe avait été déclaré positif à la COVID-19.

Gus Edwards a récolté 101 verges en sept courses et la recrue J.K. Dobbins a ajouté 71 verges au sol et un touché pour les Ravens (7-5), qui ont mis fin à une série de trois revers.

C'est une victoire que nous devions absolument aller chercher, a indiqué l'entraîneur-chef des Ravens, John Harbaugh. Le jeu au sol a été excellent. Ç'a été la clé pour nous en attaque.

Les Cowboys (3-9) ont amorcé la soirée avec la pire défense de la NFL contre le jeu au sol. Les Ravens en ont profité pour amasser 7,9 verges par course et ont gagné même si Jackson n'a totalisé que 107 verges par la voie des airs.

La troupe de Dallas a subi six défaites à ses sept dernières rencontres. Andy Dalton a complété 31 de ses 48 passes pour des gains de 285 verges et deux touchés. Ezekiel Elliott a enregistré 77 verges au sol.