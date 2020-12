Les Penguins face à une poursuite pour des allégations d'inconduite sexuelle

Jarrod Skalde, un ancien entraîneur adjoint du club-école dans la Ligue américaine de hockey (AHL), allègue dans une poursuite déposée le 3 novembre 2020 devant le tribunal de district de Pennsylvanie que l'ex-entraîneur-chef des Penguins de Wilkes-Barre/Scranton, Clark Donatelli, a agressé son épouse, Erin, lorsqu'ils se trouvaient tous les trois dans une voiture lors d'un voyage d'équipe à Providence.

Selon le reportage du réseau TSN, les allégations contre les Penguins, le Groupe Lemieux, qui possède et exploite l'équipe de la Ligue nationale de hockey (LNH), et Donatelli n'ont pas été prouvées. Un avocat des Penguins a écrit samedi dans un courriel à TSN que l'organisation avait déposé une requête en irrecevabilité.

Après avoir mangé ensemble à la suite d'un match du 11 novembre 2018 et qu'ils se préparaient à rentrer à leur hôtel, les Skalde allèguent que Donatelli a agressé sexuellement Erin lorsqu'ils étaient brièvement seuls, passant d'abord le bras autour d'elle, la qualifiant de sexy et la rapprochant de lui.

Mme Skalde a tenté de lutter contre ses avances sexuelles et lui a dit d'arrêter, mais en vain, car Donatelli a intensifié ses gestes, y compris en mettant ses mains dans sa blouse et en touchant à plusieurs reprises ses seins , allègue la requête.

Les gestes de Donatelli auraient continué pendant le trajet de retour à l'hôtel lorsqu'il était assis sur la banquette arrière du véhicule avec Mme Skalde et alors que son mari était installé à l'avant.

Skalde prétend que sept mois plus tard, lorsque l'incident a été porté à l'attention du directeur général adjoint des Penguins, Bill Guerin, dont les tâches consistaient à superviser les opérations de l'équipe de l'AHL, ce dernier lui a demandé de garder le silence sur l'agression présumée. Skalde prétend que l'organisation de la LNH a enfreint les lois de la Pennsylvanie sur les dénonciateurs et qu'il a été congédié le 5 mai 2020 parce qu'il s'est plaint à la direction.

Guerin a quitté l'organisation des Penguins lorsqu'il est devenu le directeur général du Wild du Minnesota en août 2019. Il a refusé de commenter l'affaire par l'intermédiaire du directeur des relations des médias du Wild, Aaron Sickman.

Le couple Skalde demande des dommages et intérêts pour douleurs physiques et émotionnelles, souffrances mentales et perte de revenus dont le montant n'a pas été précisé. L'avocat de Donatelli, Dan Brier, n'a pas voulu donner ses commentaires.

Les Penguins allèguent pour leur part dans leur requête en irrecevabilité que Jarrod Skalde ne peut pas bénéficier des protections en vertu des lois de Pennsylvanie sur les dénonciateurs parce qu'il ne les a pas informés de l'agression présumée dans les 180 jours suivant l'incident, ce qui, selon l'organisation, est requis par les lois de l'État.

Skalde a expliqué que l'incident présumé n'a jamais été signalé à la police. Il a confronté Donatelli au sujet de l'agression sexuelle présumée le 15 mai 2019, selon la requête.

Donatelli a démissionné de ses fonctions pour des raisons personnelles le 28 juin 2019.