COVID-19 : Lewis Hamilton a passé « une semaine parmi les plus dures »

Je sais que je n'ai pas donné de nouvelles la semaine passée [son dernier message remonte à l'annonce de son test positif le 1er décembre, NDLR], mais ça a vraiment été une semaine parmi les plus dures que j'ai vécu depuis longtemps , raconte le Britannique dans une courte vidéo.

Je me suis juste consacré à récupérer et à essayer d'être en forme pour remonter en voiture pour la dernière course de la saison à Abou Dhabi dimanche, continue le pilote Mercedes, qui se sentait très bien au réveil mardi matin et a repris l'entraînement physique.

Déclaré positif au lendemain du Grand Prix de Bahreïn le 29 novembre après s'être réveillé avec des symptômes, Hamilton a manqué le GP suivant, sur le même circuit de Sakhir, remplacé par son compatriote George Russell, pilote de Williams et membre de la filière de Mercedes.

Il est en isolement à Bahreïn jusqu'à mercredi, après quoi il pourra rejoindre Abou Dhabi s'il est déclaré négatif et courra s'il est suffisamment remis.

Son écurie n'a pas encore fait connaître ses plans.