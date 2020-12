Équipe Canada junior reprend l'entraînement après sa quarantaine

Tous les joueurs, les entraîneurs, ainsi que le personnel de l'équipe ont dû rester dans leur chambre d'hôtel pendant deux semaines parce qu'ils étaient considérés comme des contacts étroits des deux joueurs qui ont reçu des résultats positifs à la COVID-19, lesquels sont à l'origine de l'interruption du camp le 24 novembre.

Hockey Canada a annoncé que l'équipe sera de retour sur la glace à Red Deer.

La sélection canadienne doit en principe s’installer dans la bulle autour de la Place Rogers d'Edmonton le 13 décembre, après avoir procédé aux retranchements nécessaires pour finaliser la formation.

Des cas parmi les Suédois et les Allemands

La Suède et l’Allemagne ont de leur côté révélé des cas d’infection au coronavirus au sein de leur formation.

Dans le camp suédois, on rapporte quatre cas, dont l’entraîneur-chef Tomas Monten ainsi que son adjoint Anders Lundberg.

Dans un communiqué officiel, Monten indique qu’il ne souffre d’aucun symptôme. Il dit s’être placé en isolement en attendant de pouvoir s’envoler à destination d’Edmonton.

L'entraîneur-chef de l'équipe suédoise junior, Tomas Monten (au centre) Photo : Getty Images / Kevin Light

La Suède doit disputer un match préparatoire contre le Canada le 21 décembre. La sélection de la Triple Couronne doit amorcer son tournoi le 26 décembre contre la République tchèque.

Du côté de l’Allemagne, les attaquants Lukas Reichel et Nino Kinder ont été déclarés positifs à la COVID-19 à la suite de tests effectués le 6 décembre. Ils ne pourront pas se rendre à Edmonton et rateront la compétition.

Kinder a pris part à l’édition précédente du tournoi pendant lequel il avait récolté un but et une passe. Pour sa part, Reichel, choix de premier tour (17e au total) des Blackhawks de Chicago au dernier repêchage de la LNH, avait amassé deux buts et trois aides.

Il est prévu que les Allemands disputeront un premier match contre le Canada en ouverture du tournoi le 25 décembre.

À la lumière des récentes statistiques liées à la propagation du coronavirus en Alberta, la santé publique provinciale pourrait avoir à prendre une décision concernant la tenue du Championnat mondial.

Lundi, on a aussi appris que le président de la Fédération internationale de hockey sur glace, René Fasel, était lui aussi atteint de la COVID-19.

Dans une entrevue accordée à Radio-Canada Sports, il reconnaissait entretenir une certaine inquiétude quant à la tenue du tournoi.