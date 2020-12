Depuis lundi midi, on peut dire que la Ligue canadienne de football a recommencé à fonctionner... lentement.

La LCF a levé le moratoire qui empêchait la signature de contrats depuis l’annulation de la saison.

Les équipes ont, en moyenne, une trentaine de joueurs qui pourront réclamer leur autonomie le 9 février s'ils ne signent pas de contrat d'ici là.

Les Alouettes sont parmi les équipes les plus touchées. Ils ont 48 joueurs qui pourraient devenir libres, dont 25 étaient en uniforme lors du dernier match de l’équipe en novembre 2019. Ces deux chiffres sont nettement plus élevés que lors d'une saison ordinaire. Normalement, plusieurs de ces joueurs auraient déjà signé une prolongation de contrat.

Par exemple, on peut facilement imaginer que l’équipe montréalaise aurait tout fait pour s'assurer les services du secondeur canadien Henoc Muamba pour quelques saisons, lui qui est au cœur de la défense des Moineaux.

Les meilleurs receveurs de passes de l’équipe lors des dernières saisons, B.J. Cunningham et Eugene Lewis, sont aussi sur la liste des candidats à l’autonomie comme la plupart de leurs collègues receveurs.

Sans oublier le talent local que Danny Maciocia avait réussi à attirer comme Junior Luke et David Ménard qui s’ajoutent aux Jean-Samuel Blanc, Étienne Moisan, Christophe Normand et Jean-Gabriel Poulin, tous à la recherche de nouveaux contrats.

Maciocia, qui a pris les rênes des Alouettes en janvier, doit donc recommencer presque à zéro le travail qu’il avait déjà fait en vue de la saison 2020. Ce sera comme une deuxième construction en 10 mois pour l’ancien patron des Carabins.

Si, en janvier, la priorité était l’embauche du quart Vernon Adams, la priorité est maintenant de bien le protéger et de bien l’entourer. Il souhaite également mettre l'accent sur la continuité.

On veut éliminer ces contrats d’un an parce qu’on veut bâtir une équipe où il va y avoir de la stabilité, où les partisans vont être capables d’identifier nos joueurs. Ils vont pouvoir tisser des liens et avoir de l’attachement envers eux.

Un marché imprévisible

On aurait pu s’attendre à ce que plusieurs signatures soient annoncées dès la levée du moratoire. Ça n’a pas été le cas, car personne ne sait à quoi ressemblera le marché à compter de maintenant.

Devant l’inconnu, les équipes risquent de se monter plutôt chiches dans l’attribution des bonis à la signature. Les bonis pourraient bien être limités à ceux qui acceptent une diminution de salaire ou un réaménagement de leur contrat actuel.

De l’autre côté, certains joueurs auront besoin d’un boni, car certains d’entre eux n’ont eu aucun revenu depuis la fin de la saison, si ce n’est la prestation d’urgence gouvernementale pour les citoyens canadiens.

En théorie, le plafond salarial est de 5,35 millions de dollars. Cela inclut les 46 joueurs de la formation, les blessés à court terme et les joueurs de l’équipe de réserve (qui ne reçoivent que 1000 $ par semaine).

En pratique, on s’attend à ce que les équipes gardent leur masse salariale plus près du plancher (4,75 M$) que du plafond.

Les plus hauts salariés, c'est-à-dire les quarts, pourraient certainement être appelés à accepter des diminutions de salaire.

Les joueurs et leurs agents ne savent donc pas à quoi s’attendre. Pour Sasha Ghavani, qui se retrouve avec 15 joueurs à la recherche d'un nouveau contrat, il est quand même important de reprendre les négociations rapidement même si les paramètres sont encore flous.

C’est très bon, pas uniquement du côté économique et business, mais aussi pour donner du positif aux joueurs et montrer qu’on travaille en vue de la saison prochaine , affirme celui qui compte notamment parmi ses clients Laurent Duvernay-Tardif.

Les équipes de la LCF espèrent maintenant qu’un vaccin pourra être assez largement distribué pour permettre le retour des spectateurs. À défaut de faire des profits en 2021, la LCF pourrait au moins s'assurer de survivre.