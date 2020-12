Retour au travail sous le signe de la confiance pour l'Impact

Après avoir été éliminés des éliminatoires de la MLS par le Revolution de la Nouvelle-Angleterre, les joueurs du onze montréalais ont dû se soumettre à une période de 14 jours d’isolement à Montréal. Un mal pour un bien qui aura eu l’avantage de leur permettre de recharger leurs piles.

On est reposés, évidemment, a admis Samuel Piette lors d’une visioconférence, lundi. C’est sûr que de reprendre après deux semaines de quarantaine où tu t’entraînes chez toi, à faire du vélo, ce n’est pas comme courir. Maintenant, on s’entraîne au Collège Marie-Victorin, sur une surface synthétique qui est plus dure que du gazon naturel. Mais ça fait du bien de retrouver l’entraînement. Les deux semaines ont fait du bien.

Battu 2-1 au stade olympique par la formation hondurienne lors du premier match en mars, l’Impact affiche de la confiance, selon Piette, même si ses rivaux sont invaincus cet automne et que plusieurs joueurs manqueront à l’appel, dont Rod Fanni, absent depuis la reprise de l’entraînement, ainsi que Ballou Tabla, Maximiliano Urruti et quelques autres.

On a affronté Olympia en mars dernier et je pense qu’on avait fait bonne impression. L’équipe a changé, ils sont dans une très bonne forme en ce moment, mais au final, c’est 90 minutes et tout peut se produire. On entre dans ce match-là en nous disant qu’il y a de bonnes chances qu’on l’emporte et non que nous allons nous faire laver. Nous sommes confiants. Samuel Piette, milieu de l'Impact de Montréal

Il faudra toutefois éviter les erreurs qui ont miné la cause de l’Impact lors du premier match que Piette estime avoir été à l’avantage des siens.

On a été très bons en possession et nous avons même dominé l’équipe adverse, mais on s’est fait avoir sur deux contres. Même si on dit que nous allons contrer ça et essayer d’être plus prudents, ça peut arriver quand même et ça se peut qu’on se fasse avoir comme ça. On ne l’espère pas, évidemment. Je pense que ces deux buts-là auraient pu être évités. Cette année ç’a été notre problème. On s’est fait avoir sur plusieurs occasions qui étaient très bêtes.

Samuel Piette Photo : Reuters / Douglas DeFelice

Le fait de disputer cette rencontre en territoire neutre plutôt que de devoir subir l’atmosphère hostile du stade de Tegucigalpa ne nuira pas non plus aux chances des hommes de Thierry Henry.

Pour moi qui l’ai vécu dans le passé avec l’équipe nationale, le Honduras est l’une des places les plus difficiles où j’ai eu à jouer, évidemment avec les partisans et le genre de gazon qui n’est pas le même qu’ici au stade Saputo ou à notre nouveau domicile, le Red Bull Arena, a raconté le numéro 6 du Bleu-blanc-noir. C’est une atmosphère complètement différente qui peut être effrayante pour des joueurs qui ne l’ont jamais vécue. Donc d’aller dans un territoire neutre comme ça, oui, ça ne joue pas nécessairement à notre avantage, mais ça fait en sorte que les gros désavantages qu’on aurait connus au Honduras sont mis de côté. Rendu là, tout ce qu’on peut prendre, des petites victoires comme ça, on va les prendre, en espérant que ça joue en notre faveur.

Le départ d'un ami proche

L’athlète de 26 ans s’est par ailleurs désolé du départ d’Anthony Jackson-Hamel puisque l’équipe a annoncé, il y a 10 jours, qu’elle ne se prévaudrait pas de l’option prévue au contrat de l’attaquant québécois pour l’an prochain.

C’est un de mes bons amis, même en dehors de l’équipe. C’est quelqu’un qui m’aidait beaucoup dans les moments difficiles, ou tout simplement en étant ensemble pendant les voyages. Ça me fait un petit pincement au cœur. Après, je sais que les affaires sont les affaires et qu’il y avait certaines décisions à prendre. Samuel Piette

Jukka Raitala, Shamit Shome et Orji Okwonkwo figurent aussi au nombre des joueurs qui ne seront pas de retour en 2021.