Mondial de hockey junior : René Fasel se croise les doigts

Le rôle du sport, c’est de divertir les gens, de les faire rêver , laisse tomber le président de la Fédération internationale de hockey, René Fasel.

Avec quelque 1800 cas d’infection rapportés quotidiennement et la mise sur pied d’hôpitaux de campagne, l’on peut croire que la tenue d’un événement sportif d’envergure n’est plus vraiment prioritaire dans l’Ouest canadien.

Y a-t-il une question morale à soulever? Est-ce le temps de faire venir des centaines de personnes d’autres pays et ainsi mettre à risque la population locale même si ces athlètes et leur entourage vont se confiner dans une bulle à Edmonton en tous points semblables à ce que la LNH a implanté, avec succès, l’été dernier?

C’est dans ce contexte que M. Fasel prétend vendre du rêve en insistant sur le fait qu’il faut bien continuer en vivre en dépit de ce satané virus et respecter cette tradition nord-américaine que représente le mondial junior pendant le temps des Fêtes.

Joint dans ses quartiers à Zurich, en Suisse, le président de l’IIHF a bien voulu répondre aux questions de Radio-Canada Sports, à deux reprises qui plus est (pépin technique), à moins d’une semaine du départ des différentes sélections nationales dans des vols nolisés vers l’Alberta.

René Fasel admet qu’il y a toujours une chance que ça tourne mal, mais croise les doigts.

Q. Quelles sont vos inquiétudes par rapport à la situation sanitaire en Alberta?

R. Je suis ça avec une certaine inquiétude, mais en ce qui concerne la préparation en Europe, on a eu cette deuxième vague dernièrement avec des chiffres quand même très élevés. Pas de surprise que ça passe en Amérique du Nord.

De notre côté, pour la préparation des équipes européennes, depuis [dimanche], pratiquement tous les participants sont en quarantaine. Ils vont être testés au minimum trois fois d’ici dimanche prochain. Après, on va se croiser les doigts et espérer que ça se passera bien.

Q. Y a-t-il une possibilité que le tournoi soit annulé?

R. Ce ne sera pas de notre compétence. Les règles des autorités canadiennes et des autorités sanitaires de l’Alberta sont claires. Nos fédérations ont été informées. Cela a été accepté par tous les participants.

De notre côté, il n’y a aucun souci. Ce sera de la compétence des autorités sanitaires de dire oui ou non si on peut jouer le tournoi.

Q. D’un point de vue éthique, cela en vaut-il la peine?

R. Vous savez, le rôle du sport, quand même, c’est de divertir les gens, de les faire rêver. Quand on a pris cette décision au départ, c’était aussi pour respecter la catégorie d’âge des juniors qui ne pourraient plus participer l’année prochaine parce qu’ils ont dépassé l’âge. C’était de tout faire pour qu’ils puissent participer à ce Championnat du monde. Le sport, c’est du divertissement, c’est du rêve. C’est une coutume en Amérique du Nord, surtout au Canada pendant les Fêtes.

Si on peut donner un moment de rêve ou de distraction aux gens, il faut tout faire pour mettre cela en place.

Q. Avez-vous des discussions avec la santé publique?

R. C’est Hockey Canada qui s’en occupe, c’est Hockey Canada qui nous passe les directives de la santé publique. On a tous un petit peu l’habitude. Ce n’est pas unique au Canada les restrictions, la distanciation, le masque, les contrôles et tout. On a tous plus ou moins l’habitude de vivre avec ce satané virus.

On profite de l’expérience de la Ligue nationale. C’est un copié-collé qu’on fait dans cette bulle avec Hockey Canada. J’espère que tout le monde va s’y tenir et je pense que si on suit vraiment les règles, on pourra jouer ce tournoi et avoir une belle finale le 5 janvier.

Q. Est-ce que certaines fédérations européennes sont inquiètes?

R. Non. Chez nous en Suisse, on a eu 800 ou 900 cas positifs par 100 000 habitants. Ce n’est pas nouveau. Ces gens vont se déplacer dans une bulle. Encore une fois, il y a une quarantaine. Ils arrivent sur place dimanche prochain, ils vont être isolés de tout, ils vont partir à l’hôtel dans la bulle. Je ne me fais aucun souci.

Encore une fois, pour les jeunes athlètes, ce virus n’est pas aussi dangereux que pour les personnes âgées. J’ai 70 ans, c’est plus risqué pour moi qu’un jeune de 18, 19 ans qui a la santé. Quand on suit les statistiques dans le monde entier, un jeune athlète n’a pas trop de souci à se faire, sauf des exceptions, mais en général, ça se passe plutôt bien pour cette catégorie d’âge.

Q. Qui prend en charge les coûts de l’opération dans la bulle?

R. C’est Hockey Canada qui prend le risque au départ. C’est pour ça qu’on a aussi pris la décision de rejouer l’année prochaine ces Championnats du monde à Edmonton, en espérant, dans des conditions normales.

Hockey Canada a vendu quasiment la totalité des billets de ce tournoi avant le début de ce tournoi. C’est un grand succès. Ce qui lui donne la possibilité de garder cet argent déjà versé. Il est clair que les gens qui veulent être remboursés le seront, mais sinon, en doublant ces Championnats du monde à Edmonton, ça permet à Hockey Canada de financer cette bulle.

Q. Allez-vous faire le voyage?

R. J’aimerais bien le faire. Je suis en train de voir comment sont les restrictions. Mais j’ai des petits-enfants, j’aimerais plutôt fêter, comme je l’ai toujours fait, Noël à la maison le 25 et le 26 et après partir pour les Championnats du monde des moins de 20 ans. Mais s’il faut aller 10 ou 14 jours en quarantaine, c’est un peu trop demandé.