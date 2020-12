Bianca Andreescu motivée à Dubaï pour son retour au jeu

Sur les rives du golfe Persique, la vie est presque normale malgré la pandémie. Le port du masque est obligatoire partout, mais ça ne gêne pas la routine quotidienne de la Canadienne qui se limite bien souvent à sa chambre d’hôtel, à la salle d’entraînement et aux terrains de tennis adjacents à l’hôtel.

Les sorties en ville sont rares.

Sylvain Bruneau, son entraîneur, l’a rejoint dans le désert la semaine dernière. C’est la première fois depuis le mois de juin qu’il pouvait travailler avec elle sur un terrain de tennis. L’Ontarienne avait toutefois repris graduellement la raquette dès la fin du mois de septembre.

Bianca est extrêmement talentueuse et même si elle a eu des absences prolongées à l’entraînement, j’étais quand même surpris de la qualité de son jeu et de sa balle, explique Bruneau en entrevue à Radio-Canada Sports. J’ai retrouvé la même Bianca. Son tennis est toujours en place, ses habiletés ne sont pas disparues. Maintenant, il va falloir pousser dans les prochaines semaines.

Je la sens enthousiaste d’être sur le terrain et qu’on se retrouve enfin, ajoute l’entraîneur. Elle est très, très motivée parce qu'il y a enfin une compétition qui approche. Je m’amuse beaucoup parce qu’elle s’entraîne tellement fort et tellement bien. Je vais tout faire pour qu’elle reprenne les choses là où elle les avait laissées en octobre 2019.

Sylvain Bruneau a le feu vert du médecin d’Andreescu pour l’entraîner normalement. Ses blessures au genou et au pied sont guéries. Après quelques semaines à s’entraîner fort en gymnase, avec sa préparatrice physique Virginie Tremblay, la septième joueuse au classement de la WTA est prête à redoubler d’efforts.

Elle est dans une belle forme physique. Je suis vraiment content, car elle a fait du super bon travail, confie Bruneau. Là, on a encore beaucoup de temps pour bien se préparer pour l’Australie. Il faut doser nos entraînements pour que mentalement et physiquement tout soit en place pour son retour.

La préparatrice physique Virginie Tremblay (debout) et l'entraîneur Sylvain Bruneau discutent avec Bianca Andreescu après un entraînement avant sa finale contre Serena Williams aux Internationaux des États-Unis en 2019. Photo : Getty Images / Steven Ryan

Pour l’instant, Andreescu frappe des balles avec son partenaire d’entraînement Isade Juneau. À compter de la semaine prochaine, elle devrait toutefois s'entraîner avec d’autres joueuses de la WTA qui ont aussi choisi Dubaï comme base de lancement pour la prochaine année. Elena Rybakina (19e mondiale), Anastasia Pavlyuchenkova (38e), Fiona Ferro (42e) et Kristina Mladenovic (49e) sont du nombre.

Beaucoup de joueurs et de joueuses se préparent à Dubaï notamment parce que le climat chaud ressemble un peu à ce qu’on retrouve lors des Internationaux d’Australie, explique Sylvain Bruneau. D’ailleurs, il y a des discussions pour qu’il y ait peut-être un tournoi ici même de la WTA au début du mois de janvier. Chose certaine, on va s’entraîner et jouer des points, des manches et des matchs avec les joueuses qui s’entraînent aussi ici.

Bianca Andreescu s’approchait d’un retour à la compétition en mars dernier avant que le circuit de la WTA arrête ses activités en raison de la pandémie. Une nouvelle blessure au pied est ensuite venue gâcher son retour pour les deux derniers tournois du grand chelem de la saison à New York et à Paris. De l’histoire ancienne selon Sylvain Bruneau.

Tout va super bien en ce moment. C’est sûr que des choses peuvent arriver dans les deux prochains mois. Mais, pour l’instant, on n’a aucun souci. Elle sera peut-être un peu craintive quand on augmentera la cadence et ce serait très normal. On va dans la bonne direction.

Le report probable de trois semaines des Internationaux d’Australie chamboulera inévitablement le calendrier des circuits professionnels. Déjà, le bruit court que le tournoi d’Indian Wells, déjà annulé en 2020, serait également rayé du calendrier en 2021.

Sylvain Bruneau n’est pas dans le secret des dieux, mais ce qu’il perçoit n’est pas rassurant.