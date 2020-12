Le CIO valide l'arrivée du breakdance au programme des JO de Paris

La commission exécutive du CIO a fixé le programme définitif de Paris 2024, qui mêle ces quatre disciplines additionnelles aux 28 sports traditionnels, avec trois principes par rapport aux Jeux japonais : le nombre total d'athlètes diminue de 600 pour atteindre 10 500, les podiums passent de 339 à 329, et la parité exacte entre participants et participantes est atteinte pour la première fois de l'histoire des JO.

Préféré au karaté présent à Tokyo ou au billard, le breakdance (plutôt appelé breaking par la communauté) est emblématique de la volonté du CIO de moderniser sa grande fête du sport et rajeunir son audience.

Avec l'escalade, le surf et la planche à roulettes, il s'agit de mettre en lumière des disciplines inclusives, captivantes et qui peuvent être pratiquées hors des enceintes sportives traditionnelles , a expliqué Thomas Bach.

Pour faire de la place aux nouveaux venus, le CIO a dû tailler dans les épreuves des 28 sports permanents des Jeux d'été, parvenant même à réduire le nombre total d'athlètes engagés.

Le 50 km marche masculin remplacé

Autre changement au menu des JO de 2024, l'épreuve masculine du 50 km marche sera remplacée par une épreuve mixte d'athlétisme à définir, a annoncé le directeur des sports du CIO, Kit McConnell.

L'objectif est d'atteindre la parité pour la première fois dans l'histoire de l'athlétisme olympique, mais sans dépasser le quota global d'athlètes, a-t-il précisé, alors que subsisteront les épreuves hommes et femmes du 20 km marche.

Le 50 km marche est à la fois la plus longue épreuve d'athlétisme aux JO et l'une des seules disputées hors stade, avec le marathon. Elle récompense à ce titre les athlètes les plus endurants, dans des conditions estivales souvent éprouvantes.

Son histoire olympique a été marquée par une succession de défaillances et notamment par le calvaire du Français Yohann Diniz aux JO de Rio en 2016, victime d'un violent malaise et qui a tombé à trois reprises. Il avait pris sa revanche en devenant champion du monde un an plus tard à Londres.

Comme la création d'un 50 km marche féminin aurait augmenté le nombre global d'athlètes engagés , le CIO a préféré une épreuve mixte qui doit encore être définie par la Fédération internationale d'athlétisme, a précisé Kit McConnell.

Le nombre d'épreuves mixtes va passer de 18 à Tokyo à 22 à Paris, grâce notamment à la voile, alors que l'athlétisme, la boxe et le cyclisme atteindront pour la première fois la parité.