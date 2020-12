Le développement du bassin Peel sans stade de baseball, pour l'instant

C'est ce qu'a indiqué son président Serge Goulet, lundi, lorsqu'il a dévoilé les premières maquettes de sa vision du bassin Peel au cours d'une visioconférence.

Sur les deux esquisses présentées aux médias, aucune trace d'un stade de baseball. Pourtant, il assure toujours discuter avec Stephen Bronfman et Pierre Boivin, de Claridge et du Groupe Baseball Montréal, sur un partenariat éventuel dans le développement du quartier.

Serge Goulet a également mentionné que les terrains visés par ce développement sont ceux qui lui appartiennent déjà et ceux détenus par la Société immobilière du Canada (SIC), et non ceux de Loto-Québec. Dans un article paru en novembre 2019, La Presse rapportait que Claridge et Devimco avaient des visées sur quelque 440 000 pieds carrés appartenant à Loto-Québec dans le secteur.

Pour M. Goulet, ils ne sont pas nécessaires au développement du quartier comme il l'entend, mais si un projet de stade venait s'ajouter, ce serait bien d'avoir davantage de superficie .

Pendant combien de temps est-il prêt à attendre M. Bronfman? De la façon dont les choses se présentent, ce pourrait bien être ce dernier qui attende après Devimco à l'avenir. Un porte-parole du Groupe Baseball Montréal a indiqué à La Presse canadienne qu'il n'y aurait pas de commentaire au sujet du projet dévoilé lundi.

Le président de Devimco a rappelé que son projet de développement du quartier a été présenté à la Ville en 2018 et que celle-ci ne remettra pas son plan de développement avant l'été 2021, soit quelques mois avant les élections municipales, ce qui pourrait avoir pour effet de retarder encore le début des travaux, peut-être jusqu'en 2023.

À cet effet, Serge Goulet faisait partie d'un groupe de 12 signataires d'une lettre ouverte transmise à la Ville la semaine dernière, qui priait cette dernière d'accélérer le développement du centre-ville, dont le secteur Bridge-Bonaventure, où est situé le bassin Peel. Les signataires estiment qu'elle se prive de milliards de dollars qui n'attendent que le feu vert de l'administration Plante pour aller de l'avant.

M. Goulet souhaite que la Ville et les promoteurs privés se réunissent afin de fixer dès maintenant des objectifs et des échéanciers, assujettis à une reddition de compte serrée. Il veut proposer un new deal à la Ville, afin qu'elle soit plus permissive dans ses exigences, en retour d'une plus grande implication communautaire des promoteurs.

Pour Devimco, il est primordial que le Réseau express métropolitain (REM) s'arrête dans le quartier pour le rendre intéressant au développement. À ce sujet, il rappelle qu'il a proposé de payer une partie des coûts d'une éventuelle gare à hauteur de 25 millions de dollars. Selon le trajet actuel, le REM contourne le bassin Peel sans s'y arrêter.

M. Goulet souligne que d'ajouter la gare une fois que le train électrique sera en fonction pourrait multiplier ses coûts de construction par 10.