Laurent Duvernay-Tardif et Alphonso Davies, athlètes canadiens de l'année

Le joueur de football Laurent Duvernay-Tardif et le joueur de soccer Alphonso Davies se partagent le trophée Lou-Marsh remis à l'athlète par excellence de l'année au Canada.

Duvernay-Tardif et Davies ont succédé à la joueuse de tennis Bianca Andreescu après avoir chacun obtenu 18 votes. Les joueuses de soccer Kadeisha Buchanan et Christine Sinclair, ainsi que le basketteur Jamal Murray étaient les autres finalistes.

Il s'agit de la troisième fois en 82 ans que le prix est décerné à plus d'un sportif, et la première depuis 1983, lorsque le hockeyeur Wayne Gretzky et l'athlète en fauteuil roulant Rick Hansen se l'étaient partagé.

En 2020, Laurent Duvernay-Tardif est devenu le premier joueur partant québécois à remporter le Super Bowl, en aidant les Chiefs de Kansas City à mettre la main sur un premier titre en 50 ans.

Laurent Duvernay-Tardif Photo : Getty Images

Après avoir accepté de restructurer son contrat afin de permettre aux Chiefs de dérouler le tapis rouge à leur jeune quart vedette Patrick Mahomes, Laurent Duvernay-Tardif est retourné à ses activités en tant que médecin dans un CHSLD de Saint-Jean-sur-Richelieu.

En juillet, il a pris tout le monde par surprise en devenant le premier joueur à renoncer à la saison 2020 de la NFL. Il jugeait que la situation sanitaire en temps de COVID-19 rendait la pratique de son sport incompatible avec son engagement de médecin.

Les mentions et les hommages à son endroit se sont multipliés au cours des dernières semaines. Par exemple, le sarrau et l’équipement de protection personnelle qu'il a portés dans son travail en CHSLD se sont retrouvés au Temple de la renommée du football, à Canton, en Ohio.

Plus récemment encore, il s’est retrouvé sur la courte liste des personnalités de l’année du magazine Sports Illustrated en compagnie de son coéquipier Patrick Mahomes, du basketteur LeBron James, de la basketteuse Breanna Stewart, ainsi que de la joueuse de tennis Naomi Osaka.

Un jeune prodige

Alphonso Davies Photo : Getty Images / Christian Kaspar-Bartke

Alphonso Davies s'est illustré au cours de la dernière campagne en remportant cinq trophées avec le Bayern de Munich, dont son premier titre en Ligue des champions de l’UEFA, la plus prestigieuse compétition de soccer en clubs de la planète.

Il était alors devenu le premier international canadien à remporter ce titre. Davies a aussi été le premier représentant du Canada sélectionné dans l'équipe de la saison de la C1.

Davies a également obtenu le titre de la recrue par excellence de la saison 2019-2020 en Bundesliga. Il est reconnu comme l’un des meilleurs joueurs sur la planète au poste de latéral gauche, notamment en raison de sa vitesse extraordinaire sur les pelouses.

Il a ainsi battu un record pour la première ligue allemande avec une pointe de vitesse à 36,51 km/h lors d’un match en juin.

Davies, qui a aussi obtenu le titre de joueur canadien par excellence, a enregistré 2 buts et 6 passes décisives en 33 matchs de janvier à octobre, principalement en tant que défenseur latéral gauche.

Après avoir manqué un mois en raison d'une blessure, il est revenu à l'entraînement le 3 décembre.