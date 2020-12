Trois cas de COVID-19 au sein des Raptors de Toronto

Ces cas ont été révélés dans les tests de dépistage qu’a imposés la NBA aux équipes avant l'ouverture des camps.

Les trois personnes sont en isolement et l'équipe travaille à retracer les contacts qu’elles ont pu avoir.

Les Raptors ont amorcé leur camp le 1er décembre à Tampa Bay, en Floride, où ils disputeront leurs matchs locaux cette saison. Toutes les autres équipes du circuit Silver joueront dans leur marché.

Un premier match préparatoire les attend samedi à Charlotte. Ils lanceront leur saison le 23 décembre contre les Pelicans à La Nouvelle-Orléans.

Nick Nurse, l'entraîneur-chef des Raptors, avait lancé un avertissement il y a quelques jours sur la menace que représente la COVID-19 pour la prochaine campagne de la NBA

Mon rôle est de rappeler aux joueurs que leurs actions et comportements ont un grand impact, et pas juste sur l'équipe, leur famille et leur organisation. Il y a beaucoup de choses en jeu si vous ne vous faites pas le maximum pour suivre le protocole contre la COVID-19 , avait-il dit.

Les tests de dépistage réalisés dans la ligue avant l’ouverture des camps ont révélé 48 cas positifs parmi les joueurs, ce qui représente 11 %.

Les Trail Blazers de Portland ont fermé leur centre d’entraînement dimanche après l’annonce de trois cas.