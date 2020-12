Les meneurs du Vendée Globe se dirigent vers une tempête

Le marin français, à la barre d'un bateau dernier cri (Apivia), entame sans flancher sa troisième semaine à la tête de la course autour du monde en solitaire, à laquelle il participe pour la première fois.

Au coeur de vagues impressionnantes, Dalin a néanmoins apprécié cette journée de lundi, moins dantesque que les précédentes.

Je suis en avant du front, la houle commence à faiblir en taille, il fait presque beau. Franchement, c'est plutôt une belle journée pour moi , a-t-il souligné.

Le skipper de 36 ans sait que cela ne va pas durer parce que se profile devant lui une nouvelle tempête, qui s'annonce particulièrement costaude.

Je fais un peu la course avec le front. Lui n'a pas à dormir, à manger, à manoeuvrer, il avance inexorablement. Je fais le maximum pour le surfer le plus possible. Malheureusement, il y a une dépression qui va se former dessus et qui va nous poser souci dans deux jours. Ce sera une des plus grosses tempêtes qu'on va devoir affronter dans ces mers du Sud , a prévenu Dalin.

Le meneur se dirige vers le deuxième des trois caps mythiques du tour du monde, le cap Leeuwin. Il avait été le premier à couper la longitude du cap de Bonne-Espérance, il y a une semaine.

Le deuxième cap s'annonce plus corsé pour Dalin, mais aussi pour son poursuivant direct, Thomas Ruyant (LinkedOut), qui pointe à 165,7 milles nautiques (306 km) après avoir repris la 2e place à Louis Burton (Bureau Vallée 2).