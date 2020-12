Erik Read à nouveau parmi les meilleurs à Santa Caterina

Sa deuxième manche a été particulièrement rapide puisqu’il a enregistré le 4e temps en 1:04,38. Ce scénario ressemble à celui de samedi. Read avait alors terminé aussi au 10e échelon sur la même piste.

L’épreuve a été remportée par le Suisse Marco Odermatt. Il offre à son pays un premier succès dans cette spécialité depuis 2011.

Auteur du meilleur temps de la première manche, Odermatt a devancé l'Américain Tommy Ford de 73 centièmes et le Croate Filip Zubcic, auteur d'une impressionnante remontée sur le second tracé, de 75 centièmes.

Odermatt, 23 ans, s'est offert la deuxième victoire de sa carrière en Coupe du monde et son troisième podium de l'hiver, tous en géant, après sa 2e place à Sölden (Autriche) en octobre et sa 3e samedi à Santa Caterina.

Le Français Alexis Pinturault a terminé à la 5e place, à 82 centièmes du vainqueur du jour et à seulement 7 centièmes du podium.

Ses rivaux pour le globe de no 1 mondial, les Norvégiens Henrik Kristoffersen et Aleksander Aamodt Kilde, ont conclu respectivement 12e et 15e.

L'autre Canadien en lice, Trevor Philp, a pris le 16e rang avec un chrono de 2:09,84.

Ce second slalom géant de Santa Caterina devait initialement avoir lieu dimanche, mais a été reprogrammé à lundi en raison des conditions météo.