Laurent Duvernay-Tardif est l'une des personnalités de l'année du Sports Illustrated

Le garde des Chiefs est accompagné par le quart-arrière Patrick Mahomes, un coéquipier de Duvernay-Tardif avec les Chiefs de Kansas City, le basketteur LeBron James, son homologue Breanna Stewart, ainsi que la joueuse de tennis Naomi Osaka.

En tant qu’athlètes, nous pouvons avoir un impact positif dans notre société. Être reconnu pour mon engagement en dehors du terrain par l’une des plus prestigieuses distinctions sportives représente un grand honneur , a réagi le Québécois sur ses réseaux sociaux, avant de féliciter les quatre autres nommés.

Je dédie ce prix à toutes les travailleuses et à tous les travailleurs du domaine de la santé qui ne cessent de faire d’immenses sacrifices afin de protéger et de sauver des vies. Merci. Le travail n'est pas terminé , a renchéri le champion du Super Bowl LIV.

Récemment, le Temple de la renommée du football à Canton a souligné l'apport de Duvernay-Tardif pour lutter contre pandémie de COVID-19. Un uniforme gris de personnel de la santé, une blouse blanche et du matériel de protection ont été exposés dans le musée, en Ohio.

Son intention est de retrouver son poste sur la ligne offensive des Chiefs en 2021. Mais le football étant ce qu'il est, sa place dans la formation est loin d'être garantie.

C'est pourquoi Duvernay-Tardif a entamé plus tôt cette année un programme d'entraînement qui lui permettra de se présenter dans une forme optimale au prochain camp d'entraînement de son équipe. En plus de travailler dans les CHSLD et d'étudier à Harvard.

L'homme de 29 ans a déjà annoncé vouloir approfondir ses connaissances en santé publique auprès de la prestigieuse université du Massachusetts. À distance, il étudie notamment la santé et le comportement social de la population, la nutrition au niveau de la population mondiale, ainsi que les statistiques biologiques et épidémiologiques.