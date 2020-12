Justine Dufour-Lapointe au pied du podium à Ruka

Dufour-Lapointe a enregistré un pointage de 73,66 lors de sa descente ultime, lui valant la 4e place en Finlande, derrière la Russe Anastasiia Smirnova (74,27), l'Américaine Jaelin Kauf (75,74) et la Française Perrine Laffont (79,18).

La championne olympique des Jeux de Sotchi compte trois podiums en Coupe du monde cette année, tous récoltés en février 2020 lors de la dernière ligne droite du calendrier. Elle avait notamment enlevé les honneurs de l'épreuve des bosses en parallèle de Deer Valley, en Utah.

Sa sœur aînée Chloé Dufour-Lapointe a pris le 24e rang, tout juste devant Valérie Gilbert, 25e. Leurs compatriotes Berkley Brown et Maïa Schwinghammer ont quant à elles respectivement terminé 29e et 33e.

La saison s'est mise en marche samedi sans le maître incontesté de la discipline, Mikaël Kingsbury, qui est blessé depuis dimanche dernier. En quête d'un 10e globe de cristal de suite, le Canadien s'est fracturé les vertèbres T4 et T5 à l’entraînement, le forçant à rater de quatre à six semaines d'activités.

Pendant l'absence du meneur de l'équipe nationale à Ruka, Kerrian Chunlaud et Brenden Kelly ont mené la charge dans le camp unifolié en bouclant l'épreuve aux 11e et 13e échelons. Le Japonais Ikuma Horishima a remporté la palme, tandis que le Suisse Marco Tade et le Suédois Ludvig Fjallstrom l'ont accompagné sur le podium.

Horishima a été l'un des rares à vaincre Kingsbury sur le circuit de la Coupe du monde lors des 12 derniers mois, décrochant trois victoires.

Le roi des bosses ratera la prochaine étape de la saison de Coupe du monde, prévue du 11 au 13 décembre à Idre Fjall, en Suède. La manche suivante se déroulera du 28 au 31 janvier sur les pentes de Calgary.