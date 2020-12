Erik Read parmi les 10 meilleurs au slalom géant

Il a franchi la ligne d'arrivée de la deuxième manche avec un chrono cumulé de 2 min 16 s 54/100, à 1,48 sec du meneur.

Son compatriote Trevor Philp a fini 18e. Riley Seger a été éliminé en première manche.

C'est le Croate Filip Zubcic, auteur d'une deuxième manche époustouflante, qui a remporté samedi le slalom géant de Santa Caterina, en Italie, devant le Slovène Zan Kranjec et le Suisse Marco Odermatt.

C'est la 2e victoire en Coupe du monde de Zubcic, 27 ans, après un premier succès, en géant déjà, à Naeba, au Japon, en février.

Sous une neige qui tombait fort, le Croate a devancé de 12 centièmes Kranjec, qui avait réussi le meilleur temps de la première manche, et de 30 centièmes Odermatt.

Le Français Alexis Pinturault, meneur du classement général de la Coupe du monde, a terminé au 5e rang, à 80 centièmes du vainqueur.

Trop de neige à Saint-Moritz

La Fédération internationale de ski (FIS) a annulé samedi la première des deux épreuves de super-G. Saint-Moritz en Suisse est enseveli sous 50 cm de neige, qui sont tombés depuis vendredi.

Les Canadiennes Marie-Michèle Gagnon et Valérie Grenier prennent leur mal en patience.

C'est dommage que la course soit annulée. On s'y attendait un peu , a admis Marie-Michèle Gagnon à Radio-Canada Sports.

Une neige lourde tombe depuis deux jours, il y en a vraiment beaucoup, a remarqué la skieuse. À côté de la piste de course, il y avait un mètre de neige ce matin quand j'y suis allée. En plus, il y a du vent donc il y a des piles de neige un peu partout. Ce n'est pas facile.

Et la neige ne s'est pas encore arrêtée de tomber. On savait que ce serait difficile en venant ici .

On est allé faire du ski de poudreuse aujourd'hui pour activer les jambes, ajoute-t-elle. On avait des skis larges pour que ça flotte. On ne voulait pas se rouler les pouces à l'intérieur, et on attend de voir ce qui se passera demain.

Vhlova favorite

Avec trois victoires en quatre courses et déjà 185 points d'avance au classement général, la skieuse slovaque Petra Vhlova, âgée de 25 ans, profite du prudent retour à la compétition de Mikaela Shiffrin.

L'Américaine a fait l'impasse sur les épreuves de Saint-Moritz pour se concentrer sur le géant et le slalom après près de dix mois d'absence.

Vlhova a découvert la vitesse l'hiver dernier, et ça lui va bien. Elle a terminé trois fois parmi les 10 meilleures en super-G et trois fois en descente, sans podium toutefois.

La victoire devrait se jouer entre skieuses polyvalentes et spécialistes de la vitesse, un domaine où la suprématie est plus indécise que dans les épreuves techniques.

Il y a Michelle Gisin, championne olympique du combiné alpin, mais aussi Federica Brignone : 2e l'an dernier au super-G de Saint-Moritz.

Il y a aussi sa compatriote Sofia Goggia, qui avait remporté en 2019 le super-G de Saint-Moritz malgré la perte d'un bâton, mais elle sort d'une année 2020 éprouvante.

Elle a été opérée après une fracture du bras gauche à Garmisch-Partenkirschen, et elle a vécu de près la pandémie de coronavirus dans sa ville de Bergame, la plus touchée en Italie.