Les pionnières du soccer féminin en France

« Ma femme m’a dit qu’elle voulait jouer au football. Mais qui va s’occuper de la cuisine, du repassage et des enfants? » C’est l’un des dialogues qui donne le ton à Comme des garçons, comédie française de Julien Hallard sortie en 2018 et disponible sur ICI TOU.TV depuis quelques jours. Durant 1 h 30 min, on va suivre l’incroyable parcours de Françaises qui, dans les années 70, veulent créer le premier championnat de soccer féminin, mais aussi gagner leur indépendance à une époque où le sexisme est un mode de vie pour les hommes. Radio-Canada Sports en a discuté avec deux pionnières qui ont leur personnage dans le film.

Le film

L’action de Comme des garçons se passe à Reims en 1969, une ville champenoise qui hébergeait autrefois un club prestigieux. Un journaliste sportif (interprété par Max Boublil), aussi phallocrate que pouvait l’être l’époque, cherche une attraction pour la kermesse annuelle de son journal local.

Après avoir accueilli un combat de petites personnes, on veut organiser un match de soccer féminin. Une chose impensable à cette époque où une femme devait demander une autorisation maritale pour pouvoir s’émanciper. Le quotidien Le Champenois va donc faire paraître une annonce invitant les femmes à constituer une équipe.

Le projet, qui paraît insensé, va faire l’objet de toutes sortes d’interdits. Pas de terrains pour jouer, manifestations, refus de la Ligue nationale de football d’octroyer des licences pour des femmes... Les quolibets des hommes de l’époque peuvent se résumer à cette phrase lancée par un jeune joueur de l’équipe locale : Vous savez lire sur les maillots ou juste les laver?

Le combat de ces femmes est tiré d’une histoire vraie et c’est ce qui fait l’intérêt de ce film. Petit à petit, le journaliste devenu malgré lui l’entraîneur d’une équipe féminine va vouloir changer les mentalités .

Comme des garçons, de Julien Hallard Photo : Mars Films

Tantôt burlesque, tantôt dramatique, le film nous invite dans cette quête de femmes qui ont chacune un parcours différent. Une mère de famille nombreuse qui doit demander l’autorisation à son mari pour pouvoir jouer, une autre qui est une féministe avant l’heure et, surtout, la meilleure joueuse de l’équipe qui est la fille d’une ancienne grande vedette du soccer italien. Incarnée par l’actrice Vanessa Guide, la joueuse qui rivalise sur un terrain avec les garçons va montrer que l’impossible n’existe pas.

On va découvrir la redoutable solidarité de ces femmes qui refusent le rôle qu’on les oblige à jouer.

Une femme qui joue au football, c’est contre nature

Autre scène du film qui illustre cette époque. Derrière un tableau qui représente le squelette de la femme, un médecin est appelé à la rescousse pour parler de la dangerosité de ce sport pour les femmes.

On croirait revivre l’époque de Pierre de Coubertin qui trouvait contre nature que des femmes s’adonnent à une activité sportive. Il déclare : Une femme qui joue au football, c’est contre nature. La natation synchronisée, c’est mieux.

Les dirigeants de la ligue, évidemment composés exclusivement d’hommes, refusent de remettre des licences aux femmes et la police sera même appelée pour interdire l’accès des terrains à l’équipe féminine. Malgré les énormes pressions, les femmes vont continuer leur bataille. Elles vont même obliger les dirigeants à se rendre à l’évidence en s’autoproclamant l’équipe de France féminine et organiser une rencontre contre l’équipe féminine italienne.

Durant tout le film, on aura droit à des dialogues savoureux (comme Une équipe de foot de filles? Si ma femme apprend ça, elle me tue! ), dignes du célèbre scénariste français Michel Audiard.

Ceux qui ont vécu les années 70 seront enchantés par les décors et les accessoires. Transistor, voitures, solex, mobiliers, tout y est! Pour la trame musicale de Comme des garçons, le réalisateur est bien sûr allé chercher la chanson de Sylvie Vartan, Comme un garçon.

Le point de vue de deux pionnières

Radio-Canada Sports a retrouvé deux des pionnières du club de Reims. Michèle Monier se souvient de sa réaction en découvrant l’annonce qui était parue dans le quotidien rémois.

Je me suis dit : "Je vais enfin pouvoir jouer au foot avec des filles plutôt qu’avec des gars." J’habitais un petit village à 30 km de Reims. J’avais 23 ans, j’étais factrice. Je me suis dit : "J’y vais." J’ai pris ma 2cv et je me suis présentée. Avant de partir, ma mère m’a demandé ce que j’allais faire à Reims. Je lui ai dit : "Jouer au foot avec des filles." Elle m’a dit : "Tu es complètement folle, ma fille."

Celle qui va devenir la première capitaine de l’équipe de France féminine se souvient de cette époque.

Quand on entrait sur les terrains, on nous disait qu’on ferait mieux de faire la cuisine et de raccommoder les chaussettes, dit-elle. Mais nous, cela nous passait au-dessus de la tête. En tout cas, cela a été une formidable épopée. D’ailleurs, avec les filles, on essaye de se voir encore une fois par an. Cette année, avec la pandémie, cela a été difficile, mais on se téléphone souvent.

Lors d’un visionnement, les pionnières de l’équipe de Reims ont pu voir le film.

J’ai trouvé ça drôle, car on essayait de voir qui était qui , explique l’ancienne numéro 10.

Je me suis bien amusée, même si c’est pas mal romancé. On n’a pas souffert tant que cela en réalité. Mais c’est un beau message pour les femmes. On a des droits aujourd’hui, mais ça reste fragile, il faut toujours être vigilantes. Michèle Monier, ancienne footballeuse de Reims

Gigi, la gardienne

Une autre héroïne de cette époque, c’est Ghislaine Royer-Souef, la gardienne de but de l’équipe de Reims. Restée fidèle à sa ville, celle que l’on surnomme affectueusement Gigi est considérée aujourd’hui comme la mémoire de cette équipe. Pourtant, elle n’avait que 15 ans à l’époque.

J’habitais à 50 mètres du stade de Reims et on allait jouer avec mes grands frères au football, raconte-t-elle. Le foot féminin n’existait pas à l’époque. Un jour, un de mes frères me demande si j’ai vu l’annonce parue dans le quotidien L’Union (rebaptisé Le Champenois dans le film) où l’on demandait si des filles voulaient constituer une équipe pour leur kermesse. Moi, j’étais un peu timorée, encore dans les jupes de maman, alors c’est mon frère qui m’a accompagnée pour l’inscription. Là, j’ai découvert des filles de tous les âges, ça allait de 15 à 32 ans. La plus vieille, on l’appelait mémé, car à 32 ans, elle avait déjà des cheveux gris (rires).

Pour Gigi , une seule chose comptait : jouer au soccer. Même si les quolibets étaient omniprésents.

Le plus souvent, on nous disait : "Va donc repriser tes chaussettes ou tu iras faire la soupe à ton mari." Mais cela me passait par-dessus la tête. Ghislaine Royer-Souef, ancienne footballeuse de Reims

L’équipe féminine va commencer à faire des matchs de démonstration dans toute la province même si le soccer féminin était en fait illégal.

Il faut savoir que le foot féminin était interdit depuis 1941. On était donc dans l’illégalité, rappelle Ghislaine Royer-Souef. Mais au bout d’un an, il y avait déjà plus d’une vingtaine d’équipes dans la région et les grands quotidiens français de l’époque comme L’Équipe, France Football et Le Parisien ont commencé à nous faire des articles élogieux et c’est comme ça que nous avons enfin acquis nos licences de joueuses.

Ghislaine Royer-Souef ne pensait pas à l’époque qu’elle était en train d’écrire une page d’histoire. D’autant qu’elle venait d’une famille modeste de cinq enfants. Alors penser qu’un jour elle voyagerait dans le monde grâce au soccer était tout simplement inimaginable. Et pourtant le rêve est devenu réalité.

On a voyagé partout en Europe, en Italie, en Tchécoslovaquie. On est aussi allé aux États-Unis et au Canada, pour montrer que le foot féminin existait. J’ai de très beaux souvenirs du Canada, surtout de Montréal, et des chutes du Niagara. J’y suis d’ailleurs retournée avec mes enfants. Quant aux joueuses américaines, elles ont vite appris, car elles sont meilleures que nous aujourd’hui!

Il a fallu trois visionnements du film Comme des garçons pour que Gigi se fasse une idée.

J’étais mitigée au départ, mais après, j’ai trouvé cela rigolo, dit-elle. Il y a aussi des choses vraies, comme la perception qu’on avait des femmes à cette époque. Mais ce que je retiens, c’est que c’est un beau message qu’on envoie aux femmes d’aujourd’hui. À tous les niveaux, les conditions étaient bien différentes qu’aujourd’hui. Nous, on n’avait pratiquement rien. On jouait dans des terrains sans herbe, alors les jours de pluie, c’était dans la boue dans laquelle il fallait plonger.

C’est peut-être pour cela que j’ai encore une belle peau , nous dit, ricaneuse, Gigi, en guise de conclusion.

L’équipe de Reims sera la première équipe féminine de l’histoire du soccer français. En 1970, la ligue va reconnaître officiellement le soccer féminin. En 1974, Reims remportera le premier Championnat de France féminin. Aujourd’hui, la France compte plus de 160 000 joueuses licenciées.