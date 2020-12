Blessé, Mikaël Kingsbury ratera le début de la saison

Kingsbury devrait rater de quatre à six semaines d'activité, lui qui n'avait jamais raté une compétition dans sa carrière. Il regardera les trois premières Coupes du monde de la saison à partir de chez lui.

Selon ce qu'il a expliqué par communiqué, le skieur de 28 ans a chuté après un atterrissage à Ruka, en Finlande, où s'ouvrira la saison ce week-end.

J’avais bien réussi mon saut, mais j’ai atterri au mauvais endroit et, en tentant de me protéger le plus possible, c’est finalement mon dos qui a pris le plus gros du choc, a expliqué Kingsbury. La bonne nouvelle, c’est que les fractures sont sur la pointe arrière des vertèbres du milieu du dos, donc mon système nerveux n’a pas été touché.

Kingsbury est déjà de retour au pays. Il fera le point en conférence de presse jeudi après-midi.