LNH : Gary Bettman vise toujours un retour au jeu le 1er janvier

Lors d’une discussion organisée par le Sports Business Journal, Bettman a toutefois affirmé que la tenue d'une prochaine saison sera influencée par l’évolution de la pandémie et l'avis des experts médicaux.

Nous sommes en plein dans la deuxième vague de la COVID, et elle pourrait être pire que la première , a déclaré Bettman. Il affirme vouloir être patient en soulignant que les choses peuvent évoluer avec les rassemblements de l’Action de grâce et du temps des Fêtes.

À propos des négociations avec les joueurs pour les modalités de la prochaine saison, Garry Bettman se défend de vouloir renégocier la convention collective qui a été signée il y a tout juste quelques mois.

Au contraire, affirme-t-il. Nous voyons à quel point le système sera influencé par cette situation hors de l’ordinaire et c’est raisonnable de revoir tout ça pour pouvoir éventuellement jouer.

Selon notre dernier accord avec l’Association des joueurs et celui que nous avons eu pendant plus d'une décennie, quels que soient les revenus, les joueurs n'obtiennent que 50 %, a déclaré le commissaire. Et si nous les payons trop cher et qu'ils ne nous remboursent pas à court terme, ils doivent nous rembourser au fil du temps. Il y aura de la pression sur ce système. Nous en avons discuté, mais nous n'essayons pas de dire : "vous devez faire X, Y et Z". Nous essayons de trouver un moyen de continuer à travailler ensemble.

Et il n’y a pas que l’aspect financier qui doit être discuté.

Nous avons beaucoup de problèmes à résoudre, a-t-il ajouté. Et le système va être sous pression pour tout le monde. Et y a-t-il un désir de travailler sur toutes ces questions?

Un des défis pour le commissaire sera celui de la frontière canado-américaine. Il n’écarte pas la possibilité d’une division entièrement canadienne.

Quant aux camps d’entraînement, il ne s'attend pas à ce qu’ils soient considérablement réduits. Il croit aussi que les équipes voudront disputer au moins deux matchs hors concours pour se préparer à la saison.