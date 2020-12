Le lutteur québécois Pat Patterson n'est plus

Patterson, nommé Pierre Clermont à sa naissance en 1941, combattait un cancer.

Le Montréalais a été lutteur à temps plein de 1958 à 1984. Il s’est ensuite mis à travailler en coulisses avec le grand patron de ce qui était à l’époque la World Wrestling Federation, Vince McMahon.

Il avait publié en 2016 sa biographie Accepted: How the First Gay Superstar Changed WWE (Accepté : comment la première vedette gaie a changé la WWE), en collaboration avec l’auteur Bertrand Hébert. Patterson, dont l’orientation sexuelle était connue dans le milieu de la lutte, l’avait révélée au grand public en 2014.

Surnommé le Rêve du Québec vers la fin de sa carrière, Patterson était reconnu en coulisses pour son aptitude à imaginer des fins de combat originales, et il avait créé le concept du Royal Rumble, qui est devenu l'un des événements les plus attendus du calendrier de la WWE chaque année.

Il était membre de nombreux temples de la renommée de la lutte professionnelle, dont ceux de la WWE et de la populaire infolettre Wrestling Observer.