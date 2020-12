Luke Richardson élogieux à l'endroit d'Alexander Romanov

D'apparence plutôt calme et posée derrière le banc du Canadien, Luke Richardson est aussi capable de s'emballer. C'était le cas mardi lorsqu'il s'est exprimé au sujet de la brigade défensive montréalaise et, plus particulièrement, au sujet d'Alexander Romanov.

Pendant une bonne partie de la vidéoconférence à laquelle l'entraîneur des défenseurs a participé, Richardson a eu à répondre à plusieurs questions concernant Romanov, qui n'a toujours pas joué un seul match dans la Ligue nationale de hockey.

Qu'à cela ne tienne, ça ne devrait pas tarder, a laissé sous-entendre Richardson. Et à l'écouter décrire Romanov, les supporteurs du Canadien l'aimeront beaucoup.

J'ai eu l'occasion de le voir jouer des matchs au Championnat mondial junior, et il est un joueur très compétitif. Et nous avons vu lors de notre première journée et notre première séance d'entraînement, il a frappé certains de nos joueurs. Nous n'attendions pas cela de lui, mais il est très compétitif, et n'est pas le genre de joueurs à s'excuser , a illustré Richardson.

Il aime se diriger vers la zone offensive, tirer au filet. En défense, il frappe dur et n'a pas peur de bloquer des tirs. Il est athlétique et agile. Il participe à tous les exercices avec énergie. C'est un plaisir de le regarder aller , a ajouté Richardson dans son analyse du choix de 2e tour du Canadien (38e) au repêchage de 2018.

Alexander Romanov Photo : Getty Images / Bruce Bennett

Richardson a aussi noté que le Russe de 20 ans était un bon élève, qui écoutait les directives avec attention et qui ne se gênait pas pour poser des questions.

Il n'hésite d'ailleurs pas à répondre par l'affirmative lorsqu'on lui demande si Romanov a un brillant avenir devant lui.

Je pense qu'il va devenir un joueur qui va apprendre rapidement. S'il se fait déjouer une fois, il donne l'impression qu'il est capable de s'ajuster et faire en sorte que ça ne se reproduira pas. C'est beau à voir. Luke Richardson, entraîneur des défenseurs du Canadien de Montréal

Richardson n'est pas né d'hier et il ne veut surtout pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Toutefois, dans les propos qu'il a livrés, on sent que Romanov sera en mesure de jouer à Montréal dès 2021.

Il nous faut lui laisser une chance de se présenter pour décrocher ce poste. Mais c'est là, à sa disposition , a noté Richardson.

Nous avons évalué des joueurs dans le passé qui étaient perçus comme des étoiles et qui ont bien fait dans la Ligue nationale. Nous ne nous attendons à rien de moins de la part de Romanov. C'est un joueur emballant à regarder, il joue avec passion et enthousiasme , a renchéri Richardson.

Profondeur et stabilité

Dans l'ensemble, Richardson s'est dit emballé du groupe de défenseurs qu'il aura sous la main au cours de la prochaine campagne.

Nous avons ajouté [Joel] Edmundson, un défenseur qui est fort, dur et compétitif, et qui cadrera très bien au sein de notre groupe. J'ai parlé de Romanov et de l'énergie dans son jeu. Il y a [Victor] Mete, qui continue d'apprendre et qui s'améliore. On a vu ce que [Brett] Kulak pouvait nous apporter pendant que nous étions dans la bulle. Ils viennent complémenter notre big three , a décrit l'instructeur en faisant allusion à Shea Weber, Jeff Petry et Ben Chiarot.

Mais plus que tout, l'adjoint à Claude Julien s'est dit particulièrement impressionné par la profondeur accrue de sa brigade.

Dans les années passées, si nous avions un ou deux joueurs blessés, nous ne nous trouvions pas nécessairement en grande difficulté, mais nous n'avions tout simplement pas la profondeur pour maintenir le même niveau sur le plan de notre jeu défensif.