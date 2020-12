La LHJMQ vise un retour en bulles multiples

Dans une visioconférence tenue mardi matin, le commissaire Gilles Courteau a d’abord évoqué une relance de la saison dans des conditions normales où, en accord avec la santé publique des quatre provinces où sont situées ses 18 équipes, celles-ci pourraient disputer des matchs tout en voyageant d’une ville à l’autre.

Il apparaît clair à ce moment-ci que ce projet est peu probable étant donné l’état sanitaire tant au Québec que dans les Maritimes.

C’est pourquoi des échanges ont déjà cours entre la LHJMQ et les autorités de la santé publique du Québec, du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-Écosse et de l’Île-du-Prince-Édouard pour l’établissement d’un plan B.

S’il reçoit l’aval espéré, il prendrait son envol du 22 au 24 janvier avec le regroupement de trois équipes dans six bulles distinctes, où chacune des équipes disputerait deux matchs en l’espace de trois jours.

Par la suite, si tout fonctionne bien, d’autres bulles seraient formées pour la tenue de six rencontres additionnelles pour chacune des équipes entre le 30 janvier et le 7 février. Le Québec accueillerait trois bulles de quatre équipes, tandis que les Maritimes mettraient sur pied deux groupes de trois équipes.

Tout cela serait tributaire d’un accord préalable de la santé publique de toutes les provinces selon le protocole sanitaire déposé par la LHJMQ.

Optimisme à tout vent

Tout en disant avoir bon espoir d’obtenir une réponse positive de la santé publique en raison de l’expérience de la récente bulle au Centre Vidéotron, à Québec, Gilles Courteau a précisé que les villes hôtesses n’avaient pas encore été choisies.

Les équipes intéressées devront se manifester au cours des prochains jours et devront être en mesure de respecter le cahier de charges qui leur a été envoyé par la ligue.

Il exige notamment que les amphithéâtres aient un minimum de six vestiaires afin d’accommoder chacune des trois équipes visiteuses dans la bulle, en plus de l’équipe locale. De plus, l’aréna devra demeurer à l’usage exclusif de la LHJMQ pour tous les matchs dans la bulle.

La ligue espère ainsi que chacune des équipes pourra prendre part à au moins 30 matchs afin d’établir un classement final pour la saison en cours.

Étant donné que toutes n’auront pas joué le même nombre de matchs, un comité doit déterminer combien d’équipes accéderont aux éliminatoires, ainsi que le barème qui servira à les départager.

Il a déjà été décrété que les joueurs devront se rapporter à leur équipe respective au plus tard le 3 janvier afin de respecter la quarantaine que pourraient exiger les autorités de santé publique avant la reprise des activités prévue entre les 17 et 20 janvier.

Il n'est pas dit si les joueurs prendront part à des camps durant cette possible période d'isolement obligatoire.