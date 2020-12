COVID-19 : Un autre report pour le match Ravens-Steelers

Associated Press

Cette nouvelle annonce a été faite lundi.

Il s'agit du troisième report d'un match qui devait être présenté jeudi dernier, en soirée.

Les joueurs partants Matthew Judon, Mark Andrews et Willie Snead, tous des Ravens, ont été ajoutés à la liste créée en lien au coronavirus.

Judon est un secondeur qui a fourni quatre sacs en 10 matchs, cette saison.

Andrews mène le club avec 454 verges de réceptions et six touchés de cette façon.

Snead a capté deux passes de touché dans un revers de 23-17 à Foxborough, le 15 novembre.

Face aux Steelers (10-0), les Ravens (6-4) seront notamment privés du quart Lamar Jackson, des demis offensifs Mark Ingram et J.K. Dobbins, ainsi que des joueurs de ligne défensive Calais Campbell et Brandon Williams.

Les 49ers de San Francisco en Arizona

De nouvelles mesures liées au coronavirus, mises en place au cours du week-end par des responsables en Californie du Nord, poussent l'équipe à se trouver un nouveau domicile.

Les 49ers (5-6) accueilleront d'abord les Bills de Buffalo lundi soir prochain au State Farm Stadium, le domicile des Cardinals à Glendale en banlieue de Phoenix.

Le 13 décembre, les 49ers y affronteront l'équipe de Washington.

Ces changements sont nécessaires parce que les 49ers ne pourront pas s'entraîner ni jouer des matchs à leur domicile du Levi's Stadium pendant trois semaines.

Les dirigeants des 49ers ont indiqué qu'ils auront des informations entourant leurs séances d'entraînement plus tard.

Toutefois, ils devront sans doute regarder vers l'extérieur de la région parce que les mesures imposées par le comté de Santa Clara obligeront les joueurs à se placer en isolement pendant 14 jours chaque fois qu'ils auront voyagé au-delà d'un rayon de 240 km.

Jed York, président et chef de la direction des 49ers, a précisé que l'équipe avait reçu des offres de la part de San Diego et de l'Arizona, mais que le domicile des Cardinals représentait le choix le plus avantageux.

Au passage, il a remercié le propriétaire des Cardinals, Michael Bidwell, et les autorités dans l'État de l'Arizona pour leur aide en ces temps sans précédent .

Les responsables du comté de Santa Clara ont annoncé les nouvelles mesures samedi. Les 49ers se trouvaient dans un avion qui s'apprêtait à prendre la direction de Los Angeles, où ils ont défait les Rams 23-20 dimanche, lorsque les joueurs et les instructeurs ont entendu parler de ces mesures.

Les 49ers vont effectuer ce long séjour à l'étranger tout en tentant de se tailler une place en vue des séries éliminatoires. À l'heure actuelle, ils sont à un match d'une qualification.

La chose la plus importante pour moi, c'est de laisser nos familles derrière , a déclaré l'entraîneur-chef Kyle Shanahan après le match de dimanche.

Nous sommes des êtres humains, comme tout le monde. C'est une grosse affaire de quitter nos familles pendant tout le mois de décembre. Une grosse affaire, comme tout le monde le sait. Ce virus est une grosse affaire.

Shanahan a dit qu'il avait été extrêmement décevant que les joueurs et les entraîneurs aient été informés des nouvelles mesures via les médias sociaux alors qu'ils se trouvaient dans l'avion.

Le calendrier des 49ers prévoit des matchs à l'étranger le 20 décembre à Dallas, et le 26 décembre dans leur domicile temporaire en vue d'un affrontement face aux Cardinals.

Ils compléteront leur calendrier le 3 janvier, contre Seattle, dans un match qui pourrait être joué au Levi's Stadium si les mesures sont levées comme prévu le 21 décembre.

Les Sharks de San Jose, de la Ligue nationale de hockey, et les formations universitaires de Stanford et de San Jose State sont aussi concernés par les nouvelles mesures.