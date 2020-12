Une dernière cloche pour Francis Lafrenière le 30 janvier

Lafrenière (20-7-2, 11 K.-O.) n'a pas voulu s'étendre sur la réflexion qui a mené à cette décision - il a promis de le faire après l'affrontement - mais le boxeur de 32 ans de Côteau-du-Lac affirme être en paix avec celle-ci.

Pourtant, ce titre de la NABF ouvre les portes du classement du World Boxing Council (WBC), parfois même d'un combat de championnat du monde. Sur ce point, Lafrenière s'est laissé une porte ouverte. Mais sa décision est arrêtée.

Quant à Butler (28-2-1, 24 K.-O.), il s'agit d'un combat de retour pour lui, qui s'est incliné face à Ryota Murata en décembre dernier. Le Montréalais de 25 ans tentait alors de ravir la ceinture de la World Boxing Association (WBA) au Japonais.

Depuis, il a été opéré pour corriger un problème à l'oeil gauche. Ayant obtenu le feu vert des médecins, il était important pour son promoteur et lui qu'il remonte le plus rapidement possible dans le ring.

Le boxeur Steven Butler à l'entraînement Photo : Vincent Ethier / Eye of the Tiger Management

Camille Estephan, président d'Eye of the Tiger Management, n'était pas en mesure de confirmer le lieu où sera présenté le gala, le troisième organisé par le promoteur depuis le mois d'octobre.

La semaine dernière, il avait évoqué la possibilité de retourner à l'Hôtel Rimouski, mais le Bas-St-Laurent pourrait basculer en zone rouge dans les prochains jours. S'il n'est pas impossible de tenir un gala en zone rouge, Estephan préfèrerait le faire en zone orange, voire mieux.

Par ailleurs, en raison du report du gala prévu à la mi-décembre, il est possible que le poids lourds Arslanbek Makhmudov et Saddridin Akhmedov, qui doit notamment se battre pour le titre continental des super-mi-moyens de la WBA, se retrouvent sur cette carte, qui s'annonce déjà relevée.

Estephan a précisé que dans le cas de Makhmudov, il pourrait toutefois se battre aux États-Unis avant cette date. Quoi qu'il en soit, Estephan espère présenter une carte comprenant de cinq ou six combats.