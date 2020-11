Mahomes et les Chiefs gagnent un duel des générations face à Brady et les Bucs

Patrick Mahomes a surpassé Tom Brady avec des gains de 462 verges par la voie des airs et trois passes de touché, et les Chiefs de Kansas City ont défait les Buccaneers de Tampa Bay 27-24 dimanche.

Le receveur des Chiefs Tyreek Hill a franchi la ligne des buts à la suite de passes de 75, 44 et 20 verges. Il a conclu sa journée de travail avec 13 passes captées pour des gains de 269 verges, dont 7 attrapés et 203 verges lors du premier quart seulement.

Son dernier attrapé, bon pour huit verges lors d'un troisième essai et sept verges à franchir, a donné la chance à Mahomes et aux Chiefs d'écouler les dernières secondes de l'affrontement.

Les Chiefs (10-1) ont mérité un sixième gain d'affilée et sont assurés de connaître une septième campagne avec au moins dix victoires en huit ans sous la direction de l'entraîneur-chef Andy Reid.

Les champions en titre du Super Bowl présentent une fiche de 6-0 à l'étranger et ont gagné leurs neuf dernières sorties loin de leur domicile.

Dans la défaite, Brady a réussi 27 de ses 41 passes pour des gains de 345 verges. Comme Mahomes, il a lancé trois passes de touché, mais a aussi été victime de deux interceptions en deuxième demie.

Les Chiefs se sont bâti un coussin de 17-0 au premier quart et menaient 20-7 à la mi-temps. Pendant les deux premiers quarts, les Chiefs ont effectué 42 jeux contre 22 pour les Buccaneers, et ont dominé leurs rivaux avec des gains totaux de 377 verges contre 131.

À lui seul, Mahomes a amassé des gains de 359 verges par la passe pendant la première demie alors que Brady était limité à 117 verges.

Toutefois, les Chiefs ont été limités à deux bottés de précision lors de trois séries offensives qui les ont menés à l'intérieur de la ligne de 20 verges des Buccaneers.

Les Chiefs ont entamé le quatrième quart avec une avance de 27-10, mais les Buccaneers se sont approchés à trois points grâce à des passes de touché de 31 et de sept verges de Brady à Mike Evans.

Brady et ses coéquipiers n'ont plus jamais touché au ballon.

Les Broncos coulent sans leurs quarts habituels

Les Saints de La Nouvelle-Orléans ont signé une victoire écrasante de 31-3 face aux Broncos de Denver, privés des quatre quarts réguliers de l'équipe, dimanche.

Le quart partant Drew Lock, le substitut Brett Rypien et le vétéran de l'équipe d'entraînement Blake Bortles n'ont pas pu prendre part au match pour les Broncos quand la NFL a découvert que les trois n'ont pas porté un masque, mercredi, une journée avant que le quart rérserviste Jeff Driskel soit déclaré positif à la COVID-19.

Les Saints (9-2) ont gagné un deuxième match de suite depuis que Taysom Hill remplaçait Drew Brees, blessé, comme quart partant. Hill n'a pas été aussi impressionnant que la semaine dernière, quand il a conclu le duel contre les Falcons d'Atlanta avec 18 passes réussies en 23 tentatives pour des gains de 233 verges.

Cette fois, Hill a réussi neuf de ses 16 passes pour des gains de seulement 78 verges et il a été victime d'une interception. Il a couru le ballon 10 fois pour des gains de 44 verges.

Ça n'a pas été mieux du côté du quart d'urgence des Broncos Kendall Hinton, un receveur recrue qui joue pour l'équipe d'entraînement et ancien quart à l'Université Wake Forest. Il n'a vu qu'une seule de ses neuf passes être saisie pour des gains de 13 verges et deux interceptions.

La passe de 13 verges au demi inséré Noah Fant s'est avérée la seule réception de la journée pour les Broncos.

Parfois, les Broncos ont même demandé à leurs porteurs de ballon de capter directement les remises du centre. L'équipe de Denver n'a converti qu'un seul troisième essai en 10 tentatives.

Hinton n'a réussi aucune de ses sept premières passes et une d'elles a été interceptée par Janoris Jenkins. Les Broncos n'avaient amassé que 37 verges et un seul premier essai avant la demie.

Les Broncos ont mis leurs seuls points au tableau indicateur quand Brandon McManus a réussi un très long botté de précision de 58 verges.

Derrick Henry poursuit sa moisson au sol

Derrick Henry a transporté les Titans du Tennessee jusqu'au sommet de la Division sud de l'Association Américaine, dimanche.

Henry a malmené la deuxième meilleure défense de la NFL en obtenant 140 verges et trois touchés en première demie et les Titans ont écrasé les Colts de l'Indianapolis 45-26.

Je devais simplement aller sur le terrain et courir de façon nord-sud. Je devais terminer mes courses vers l'avant et me rendre dans la zone des buts, a déclaré Henry. Je donne du crédit aux joueurs qui bloquent devant. Beaucoup de crédit leur revient. Je dois simplement faire mon travail et être efficace quand j'ai le ballon.

Cette victoire a permis aux Titans (8-3) de s'emparer du premier rang de la division et d'obtenir le bris d'égalité entre les deux formations.

Henry a terminé la rencontre avec 178 verges au sol et en a désormais amassé 1257 depuis le début de la saison, en 11 matchs.

Autres résultats dans la NFL