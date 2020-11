Kim Clavel et Marie-Pier Houle font le poids

À un peu plus de 24 heures de leurs combats, Kim Clavel et Marie-Pier Houle ont respecté la limite de poids vendredi, à Cuernavaca, au Mexique.

Clavel (12-0, 2 K.-O.) a fait osciller le pèse-personne (une simple balance de salle de bain) à 50,2 kg (111,6 lb) contre 50,4 kg (111,9 lb) pour sa rivale mexicaine Barbara Alejandra Martinez Munoz (3-8-1).

Les boxeuses de 30 ans s’étaient préalablement entendues sur un poids limite 110 lb. Le combat aura tout de même lieu puisqu'il n'y a pas de titre en jeu dans cet affrontement de huit rounds. Rappelons que Clavel détient la ceinture de la NABF des super-mouches.

De son côté, Houle (2-0-1, 1 K.-O.) a affiché un poids de 69,2 kg (154,3 lb) en vue de son combat de six reprises contre Maria Dolorès Hernandez Garcia (6-4-1, 4 K.-O.) dans la catégorie des poids moyens (161 lb).

La Mexicaine de 23 ans, plus courte et plus trapue que Houle, a montré un poids de 69,7 kg (155,4 lb).

Marie-Pier Houle (à gauche) et son adversaire Maria Dolorès Hernandez Garcia Photo : Courtoisie Groupe Yvon Michel

Deux autres boxeurs originaires du Canada participeront à cette soirée de boxe. Il s’agit de Lucas Badhi (9-0, 9 K.-O.) qui affrontera son concitoyen de Niagara Falls Alexandro Palmeiro (8-6-1) dans un duel de poids légers (62 kg ou 137 lb).

À noter que l’événement sera retransmis en webdiffusion gratuite sur le compte Facebook du Groupe Yvon Michel, samedi soir, à compter de 20 h (HNE).